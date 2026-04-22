Janusz Gajos to aktor, którego widzowie pokochali za role na deskach teatrów oraz srebrnym ekranie. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Aktor jest laureatem wielu wyróżnień, w tym nagród publiczności i odznaczeń.

Aktorem był od dziecka

Na swoim koncie ma sześć statuetek prestiżowej filmowej nagrody "Orły" a także nagrody przyznawane przez jury festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Janusz Gajos o tym, by zostać aktorem marzył od dziecka. Zawodu zaczął uczyć się już w wieku 11 lat w Teatrze Dzieci Zagłębia pod opieką Jana Dormana.

Gdzie grał Janusz Gajos?

Do szkoły filmowej w Łodzi zdawał aż trzy razy. Jego filmowy debiut to rola Pietrka w produkcji "Panienka z okienka" w reżyserii Marii Kaniewskiej. Popularność i rozpoznawalność przyniósł mu kultowy serial czasów PRL, czyli "Czterej pancerni i pies". Wcielił się tam w postać Janka Kosa. Janusz Gajos grał również w takich filmach i serialach jak:

"Milioner"

"Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?"

"Alternatywy 4"

"Przesłuchanie"

"Piłkarski poker"

"Psy"

"Szczęśliwego Nowego Jorku"

"Żółty szalik"

"Fuks"

"Jasminum"

O zawodzie, który wykonywał mówił w jednym z wywiadów, że "tak jak innych dziedzin sztuki, nie da się zrozumieć do końca". Myślę, że uprawianie zawodu artystycznego każdego rodzaju, niezależnie czy ludzie grają na skrzypcach, piszą, malują – to wszystko jest jakimś zaworem bezpieczeństwa. Ludzie wrażliwi, których jest masa pośród nas, często nie wytrzymują pewnych napięć i wtedy przychodzi im z pomocą możliwość wypowiedzenia tego w formie nieagresywnej, a właśnie artystycznej - uważa Janusz Gajos.

Refleksyjny cytat Janusza Gajosa

W wywiadach, których udzielał nie stronił również od przemyśleń na temat życia, relacji międzyludzkich oraz uczuć. Jedną z tych refleksji wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. To przemyślenie dotyczące uczucia, które łączy dwójkę ludzi. "Miłość dojrzała jest piękna. Myślę, że generalnie miłość może się udać niezależnie od wieku. Choć (…) z wiekiem się zmienia, staje się dojrzała - mówił aktor w rozmowie z PAP.

Te słowa Janusza Gajosa są przepiękną refleksją na temat tego uczucia. Wynika z nich, że miłość nie zna granic a już na pewno nie tych związanych z wiekiem. Jego zdaniem im człowiek starszy, tym dojrzalej i prawdziwiej potrafi kochać. Prywatnie Janusz Gajos był żonaty aż cztery razy. Z jednego ze swoich związków ma córkę Agatę.