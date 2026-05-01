Mistrz skandynawskiego kryminału powrócił. To finał kultowej serii

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 12:19
Szwedzki pisarz i autor powieści kryminalnych powraca. Jego najnowsza książka miała premierę 22 kwietnia. To kolejny hit, który wyszedł spod pióra tego mistrza. Książka ta została nominowana do nagrody Szwedzkiej Akademii Kryminału za najlepszy kryminał 2025. O jakim pisarzu jest mowa? O czym jest jego najnowsza książka?

Nazywany jest "mistrzem skandynawskiego kryminału". Håkan Nesser, bo o nim mowa, to jeden z najwybitniejszych i najbardziej popularnych szwedzkich pisarzy.

Mistrz skandynawskiego kryminału. Co napisał?

Zaliczany jest do czołówki twórców powieści kryminalnych. Jego twórczość często charakteryzuje się głębią psychologiczną, niespiesznym tempem akcji oraz koncentracją na motywacjach sprawcy, co wyróżnia go na tle innych autorów gatunku. Pisarz najbardziej znany jest z dwóch serii kryminalnych:

  • Seria o komisarzu Van Veeterenie: Akcja toczy się w fikcyjnym północnoeuropejskim mieście Maardam.
  • Seria z inspektorem Gunnarem Barbarottim: Akcja toczy się w szwedzkim mieście Kymlinge

Najnowsza książka mistrza skandynawskiego kryminału jest finałem tej drugiej serii. "Sieć o drobnych oczkach", bo taki nosi tytuł, to wielowarstwowa, pełna napięcia opowieść o sprawie sprzed trzydziestu lat, która nigdy nie została rozwiązana.

O czym jest książka "Sieć o drobnych oczkach"?

Komisarz Asunander, niegdyś doświadczony policjant, dziś cierpiący na reumatyzm starszy pan, mieszka w komfortowym domu opieki dla seniorów w pięknym Visby na Gotlandii, gdzie prowadzi zapiski dotyczące niewyjaśnionego morderstwa czy też zaginięcia, do którego doszło trzydzieści lat temu. Zaskakujące okoliczności – dwa obcięte małe palce u rąk i pewne znalezisko dokonane na gotlandzkiej prowincji – sprawiają, że Asunander powraca do arcydziwnej historii o Harrym Kronie i Marlene Horwath. Co się właściwie wtedy wydarzyło?

Gunnar Barbarotti i Eva Backman, udający się na emeryturę, którą zamierzają spędzać spokojnie na Gotlandii, zostają wbrew sobie wciągnięci do pomocy dawnemu szefowi w próbie wyjaśnienia sprawy sprzed lat. I jak się okazuje, ryzykują bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

"Sieć o drobnych oczkach" to mistrzowsko skonstruowany kryminał o pamięci, winie i granicach ludzkiej wytrzymałości. Nesser przygotował trzymający w napięciu finał serii, który pokazuje, że najgroźniejsze sekrety to te, które czekają w ciszy, aż ktoś odważy się je odkryć.

Kim jest Håkan Nesser?

Håkan Nesser urodził się i wychował w miejscowości Kumla. Większość dorosłego życia spędził w Uppsali. Zadebiutował w 1988 r. powieścią "Koreografen". Do 1998 r. pracował jako nauczyciel licealny, teraz utrzymuje się z pisania. W 2006 r. wraz z żoną Elke przeniósł się do Greenwich Village w Nowym Jorku.

Bohaterem dziesięciu jego powieści jest komisarz Van Veeteren. Po raz pierwszy bohater ten pojawił się w wydanej w 1993 r. powieści "Det grovmaskiga nätet" (wyd. polskie pt. "Nieszczelna sieć", Czarna Owca 2012). Akcja tej powieści i wielu następnych toczy się w fikcyjnym mieście Maardam, w bliżej nieokreślonym kraju europejskim. Niderlandzkie nazwy sugerują, iż wzorem do stworzenia wizji tego kraju mogła być Holandia lub Belgia.

Innym znanym cyklem kryminalnym Nessera jest wydana w latach 2006-2012 pięcioczęściowa seria z inspektorem Gunnarem Barbarottim. Powieści Nessera były często wykorzystywane przy tworzeniu scenariuszy filmowych, np. na podstawie książki "Kim Novak nigdy nie wykąpała się w jeziorze Genezaret" powstał film fabularny (2005),natomiast powieści z serii, w której bohaterem jest Van Veeteren stały się podstawą serialu, zrealizowanego przez szwedzkie telewizje.

