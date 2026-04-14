Tej książki Stephena Kinga nie da się już kupić. Autor sam wstrzymał dodruk

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 14:28
THE CANADIAN PRESS 2024-09-06
Stephen King to autor ceniony na całym świecie. Napisał ponad 70 książek i nie bez powodu nazywany jest "królem horroru". Wiele z nich zostało zekranizowanych. Jedna od 1999 roku jest niedostępna na rynku wydawniczym. O wstrzymanie jej dodruku poprosił sam autor. O jaką książkę chodzi? Dlaczego Stephen King zdecydował się na taki krok?

Nie ma chyba bardziej rozpoznawalnego pisarza niż on. Stephen King, bo o nim mowa, to amerykański pisarz, który specjalizuje się w literaturze grozy. Gdy zaczynał swoją przygodę z pisaniem wydawał książki pod pseudonimem.

Stephen King tworzył pod pseudonimem

Podpisywał się jako Richard Bachman, oraz jako John Swithen. Zrobiłem to, ponieważ na początku mojej kariery w branży wydawniczej panowało przekonanie, że publiczność akceptuje tylko jedną książkę rocznie... ostatecznie opinia publiczna zrozumiała, że można zmienić nazwisko, ale nie da się ukryć stylu - wyjaśniał w jednym z wywiadów.

Co napisał Stephen King?

Książki Stephena Kinga szybko stały się bestsellerami. Rozeszły się w nakładzie przekraczającym 350 milionów egzemplarzy. Dzięki temu zyskał tytuł jednego z najpoczytniejszych pisarzy na świecie. Na swoim koncie pisarz nazywany też "królem horrorów" ma takie klasyki gatunku jak:

  • "Lśnienie"
  • "Smętarz dla zwierzaków" (w innym wydaniu jako "Cmętarz zwieżąt")
  • "Miasteczko Salem"
  • "Podpalaczka".

Stephen King tworzy także powieści z innych gatunków literackich. Wśród nich są "Cztery pory roku", "Zielona mila", "Oczy smoka" czy "Bastion".

Tej książki Stephena Kinga nie ma już na rynku

Okazuje się, że jedna z powieści, którą pisarz stworzył pod koniec lat 70., dziś jest już nie do dostania na rynku wydawniczym. Można ją kupić w tzw. "drugim obiegu", ale za bardzo duże pieniądze.

Chodzi o opublikowany w 1977 roku jeszcze pod pseudonimem tytuł "Rage". Książka ta miała 200 stron i nie brakowało w niej scen przemocy.

O czym jest książka "Rage"?

Bohaterem tej powieści Stephena Kinga jest uczeń, który zostaje wyrzucony ze szkoły. Postanawia się zemścić i zabija dwóch nauczycieli. Całą klasę bierze z kolei na zakładników. Pozostałych uczniów zmusza do uczestniczenia w przerażającej klasowej psychoterapii, podczas której wyznają swoje najbardziej wstydliwe doświadczenia. W finale tej powieści chłopak uwalnia niemal wszystkich uczniów a sam zostaje postrzelony przez policję.

Stephen King wstrzymał dodruk tej książki

W krótkim czasie od premiery książki "Rage" liczba podobnych do tej opisanej w książce sytuacji, zaczęła gwałtownie rosnąć. W latach 90. doszło do ponad 120 ataków, w których zginęło prawie 130 osób. Niektórzy ze sprawców odwoływali się do twórczości Stephena Kinga.

To był powód, dla którego Stephen King postanowił poprosić wydawnictwo Signet Books o wstrzymanie dodruków i wyłączenie "Rage" z antologii, jakie miały powstać w przyszłości. Główną przyczyną była strzelanina, która miała miejsce w 1997 roku. W szafce sprawcy tej tragedii znaleziono tę książkę Stephena Kinga. Dziś powieść ta jest niedostępna w księgarniach. Za egzemplarze na międzynarodowych aukcjach trzeba zapłacić po kilkaset dolarów.

Przepis Stephena Kinga na bycie pisarzem

Stephen King ma bardzo prosty przepis, jak zostać dobrym pisarzem: "Czytaj cztery godziny dziennie i pisz cztery godziny dziennie. Jeśli nie masz na to wystarczająco dużo czasu, to nie oczekuj, że będziesz dobrym pisarzem". Za "najlepszą na świecie maszynę do pisania" uważa pióro marki Waterman. Napisał nim ręcznie powieść "Łowca snów".

Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
