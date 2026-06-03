Otwarcie muzeum kultowego polskiego rzeźbiarza. Fani czekali na to latami

W Pietrasanta, położonej między górami i morzem i nazywanej "małymi Atenami" ze względu na liczną obecność artystów od wielu wieków, coraz częściej słychać język polski. Przybyli już Polacy - miłośnicy sztuki Mitoraja, oczekujący na otwarcie jego muzeum i ci, którzy chcą zobaczyć z zewnątrz jego siedzibę w całkowicie zmodernizowanej, rozbudowanej i wyremontowanej dawnej hali targowej przy via Oberdan.

Poruszenie w miasteczku Igora Mitoraja

Na sobotniej uroczystości otwarcia muzeum oczekiwanych jest około 700 osób, wśród nich przedstawiciele włoskich instytucji i władz. Sobotnie wydarzenie jest tematem rozmów mieszkańców Pietrasanta na głównym placu miejscowości, przy kawie w barach i w restauracjach. Żadne imię i nazwisko nie jest tak często wymieniane jak, zmarłego 2014 roku, Igora Mitoraja. Wiele osób pamięta, gdzie chodził na kawę, w których restauracjach można było go spotkać, z którymi warsztatami marmuru i odlewniami współpracował. Polskiego artystę znali prawie wszyscy. Pietrasanta już teraz żyje inauguracją muzeum, która - czego wszyscy są pewni - wywoła ogromne zainteresowanie we Włoszech i w innych krajach.

Dominuje przekonanie, że to nowe miejsce doprowadzi do znacznego rozwoju tzw. turystyki kulturalnej, także z Polski. Zapowiedzią tego napływu miłośników sztuki jest już teraz wyraźna obecność Polaków, przyjeżdżających, by zobaczyć miejsca, gdzie od lat 80. mieszkał i pracował artysta, a także by oddać mu hołd przy jego grobie na miejscowym cmentarzu.

Kilkadziesiąt prac Igora Mitoraja w Pietrasanat

Muzeum Mitoraja będzie ważnym ośrodkiem poświęconym jego twórczości, ale także centrum współczesnej sztuki, bo będzie w nim przestrzeń na tymczasowe wystawy innych artystów. Wystawionych tam będzie 69 prac Mitoraja, podarowanych włoskiemu ministerstwu kultury przez jego spadkobierców.

Mitoraj był ważny dla Pietrasanta

Istotną rolę w kultywowaniu pamięci o artyście pełni w Pietrasanta też wielkie atelier Mitoraja w dawnym budynku przemysłowym, gdzie powstawały jego monumentalne rzeźby i gdzie nadal można zobaczyć jego dzieła, a także oryginalne modele oraz obrazy. Dyrektor artystyczny atelier i wieloletni współpracownik polskiego rzeźbiarza i malarza Luca Pizzi powiedział PAP, że "Mitoraj był bardzo ważny dla Pietrasanta, ale ta miejscowość była równie ważna dla niego". "To spotkanie było wartościowe i dla miasteczka, i dla niego. Podczas gdy dla Mitoraja fundamentalną rolę odgrywali współpracujący z nim rzemieślnicy, on był ważny dla nich, dla nas wszystkich" - dodał. "Mówię to także jako mieszkaniec Pietrasanta, nie tylko jako dawny asystent Maestro. To artyści sprawili, że świat poznał Pietrasanta, a obecnie wraz z powstaniem muzeum i to pierwszego na świecie, sława tego miejsca jeszcze wzrośnie. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Muzeum będzie niezwykle ważne dla nas wszystkich" - zaznaczył Pizzi. Jego zdaniem „Igor zrobił bardzo dużo dla tej miejscowości, a teraz Pietrasanta uznaje również w ten sposób jego zasługi”.

Historia Igora Mitoraja

Igor Mitoraj urodził się w 1944 roku w Oederan w Niemczech. Dzieciństwo i młodość spędził w Małopolsce. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Tadeusza Kantora. Pod koniec lat 60. wyjechał do Francji, a później związał swoje życie z Włochami. Artysta zasłynął monumentalnymi rzeźbami inspirowanymi antykiem, które prezentowano na wystawach na całym świecie. Jego prace można oglądać m.in. we Włoszech, Francji, Japonii czy Polsce. W 2001 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Pietrasanta.