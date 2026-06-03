Rekordowa cena dzieła polskiej artystki na aukcji. Pobity światowy rekord

Na aukcji Polswiss Art wieczorem 2 czerwca dzieło sprzedano za 13,4 mln zł. "Wraz z opłatami aukcyjnymi kwota wyniosła 16,13 mln zł" - poinformowała Marta Rydzyńska. - To również najdrożej sprzedane na aukcji dzieło współczesnego polskiego artysty.

Monumentalne dzieło Magdaleny Abakanowicz

"Bambini" to jedna z najbardziej monumentalnych realizacji Magdaleny Abakanowicz (1930-2017). Jest to zarazem jedna z nielicznych przedstawiających dzieci. Abakanowicz podkreślała wagę tej pracy włączając ją w najważniejsze swoje wystawy, począwszy od Paryża w 1999 roku, poprzez Poznań, Bad Homburg, Madryt, Dusseldorf, Mediolan, Warszawę, Orońsko, Wrocław i Timisoarę. W ostatnim czasie "Bambini" można było zobaczyć na ich indywidualnej wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Światowy rekord aukcyjny Magdaleny Abakanowicz

"Magdalena Abakanowicz sięgała po niemal niemożliwą skalę swoich realizacji osiągając bezkompromisową swobodę artystycznego wyrazu. Jej prace ustanowiły wiele rekordów rynku dzieł sztuki, przesuwając jego możliwe granice. To właśnie »Bambini« ustanowiły światowy rekord aukcyjny artystki, który dotąd nie został pobity. Dziś wieczorem jednak tak się stało - podkreśliła w wypowiedzi dla PAP" - Marzena Karpińska z Domu Aukcyjnego Polswiss Art. W latach 1998-1999 Magdalena stworzyła swój wówczas najliczniejszy zespół rzeźbiarski - wykonaną w betonie grupę figur dzieci zatytułowaną "Bambini" ("Dzieci”). Instalacja, pomyślana pierwotnie do Les Jardins du Palais Royal w Paryżu, stanowi jeden z najważniejszych zespołów postaci, które artystka tworzyła od połowy lat 70.

"Monumentalna refleksja Magdaleny Abakanowicz"

"»Bambini« Magdaleny Abakanowicz to "monumentalna refleksja". Tym mocniejsza, że jako jedna z nielicznych przywołuje sylwetki nie dorosłych, a dzieci. Jest jedną z najważniejszych opowieści o człowieku końca XX wieku w sztuce światowej – zaznaczali przed aukcją marszandzi z Polswiss Art. "Bambini" trwają w bezruchu, a jednak ich obecność jest dominująca. Mają wymiar uniwersalny, a zarazem boleśnie osobisty"- charakteryzowano dzieło w katalogu aukcji.