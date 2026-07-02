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Wielki powrót mistrza kryminału. Kiedy premiera jego nowej książki?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:35
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Archiwum zagraniczne East News 2026-04
Wielki powrót mistrza. Kiedy premiera jego nowego kryminału?/East News
To świetna wiadomość dla fanów powieści kryminalnych oraz miłośników książek pisanych przez tego autora. Hiszpański mistrz powraca i to w wielkim stylu. Jego najnowsza książka opisywana jest jako "komediowy kryminał na lato". O jakim pisarzu jest mowa? Kiedy jego najnowszy kryminał pojawi się na polskim rynku wydawniczym?

Miłośnicy literatury cenią go za wyrazisty, ironiczny humor a także częste gry słowne. Jego powieści uważane są za te, w których nie brakuje postmodernistycznego podejścia do literatury.

Eduardo Mendoza, bo nim mowa, publikuje głównie w języku hiszpańskim. Na koncie ma również sztukę "Restauracio", która powstała w języku katalońskim. Teraz powraca z nową powieścią, która ukaże się również na polskim rynku.

Mistrz powraca z kryminałem na lato

Nowa powieść Eduardo Mendozy nosi tytuł "Trzy zagadki dla Organizacji". Na polski przetłumaczył ją Tomasz Pindel. Tym razem mistrz kryminału z komediową nutą serwuje czytelnikom historię, która klimatem, humorem i absurdem stoi najbliżej innej, uwielbianej przez wszystkich miłośników jego twórczości, książki "Przygody fryzjera damskiego".

To światowy fenomen literacki. Kiedy premiera w Polsce?
To światowy fenomen literacki. Kiedy premiera w Polsce?

"Trzy zagadki dla Organizacji" to Eduardo Mendoza w swojej najlepszej formie, czyli przenikliwy, zabawny i absolutnie niepodrabialny. Bestsellerowy autor powraca z powieścią o najzabawniejszym śledztwie roku – grupa nieudolnych agentów próbuje rozwikłać trzy zagadkowe i pozornie niezwiązane ze sobą sprawy w słonecznej Barcelonie.

Dla fanów autora to powrót do świata, w którym absurd, groteska i inteligentny humor tworzą mieszankę wybuchową, coś jakby Fryzjer damski wstąpił do służb specjalnych, a dla nowych czytelników – to najzabawniejsze kryminalne śledztwo tego lata.

O czym jest nowy kryminał Eduardo Mendozy?

Nowa książka, która jednocześnie jest powrotem mistrza Mendozy, wydawca opisuje jako "najzabawniejsze śledztwo roku w słonecznej Barcelonie". Co mają ze sobą wspólnego śmierć turysty w szemranym hoteliku, wybuch jachtu milionera i spadek przychodów firmy produkującej konserwy? Dla zwykłych ludzi zapewne nic.

Mendoza
Wielki powrót mistrza. Kiedy premiera jego nowego kryminału?

W gorącej Barcelonie działa tajemnicza Organizacja, która zajmuje się rozwiązywaniem dziwnych spraw. Obowiązują w niej jasne zasady, których nikt nie przestrzega – żadnych telefonów, pełna dyskrecja i kontakt tylko przez zaszyfrowaną audycję radiową "Nocne marki".

Gdy dzielni Agenci i Agentki Organizacji wkraczają do akcji, wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli. Proste śledztwo szybko zamienia się w serię pomyłek i nieporozumień. Akcja pędzi jak szalona, trup ścieli się gęsto, coś wybucha, konserwy mają dziwny skład, a zagadka raczej zostanie rozwiązana. Może nie jest to najbardziej kompetentna grupa tajnych agentów w historii literatury, ale na pewno najzabawniejsza.

Dla fanów Eduarda Mendozy to powrót do świata, w którym absurd, groteska i inteligentny humor tworzą mieszankę wybuchową – coś jakby fryzjer damski wstąpił do służb specjalnych – dla nowych czytelników będzie to zaś najzabawniejsze kryminalne śledztwo tego lata.

Kim jest Eduardo Mendoza?

Eduardo Mendoza to hiszpański pisarz związany z Barceloną. Autor m.in. książek o damskim fryzjerze – detektywie amatorze. W latach 1960–1965 pisarz studiował prawo. Spędził rok na stypendium w Londynie. Po studiach pracował jako adwokat i radca prawny. W latach 1973–1982 mieszkał w Nowym Jorku, gdzie pracował jako tłumacz dla ONZ. Był również w tym czasie tłumaczem Ronalda Reagana.

Co napisał Eduardo Mendoza?

Polacy, podobnie jak czytelnicy na całym świecie, uwielbiają jego książki. Eduardo Mendoza debiutował w 1975 powieścią "Prawda o sprawie Savolty". Rok później otrzymał za nią nagrodę "Premio de la Critica". Spod jego pióra wyszły m.in. takie powieści jak:

  • "Sekret hiszpańskiej pensjonarki"
  • "Miasto cudów"
  • "Walka kotów"
  • "Brak wiadomości od Gurba"

W 2016 roku Eduardo Mendoza został laureatem Nagrody Cervantesa. Prywatnie jest ojcem dwóch synów: Ferrana i Aleksandra. Premiera książki "Trzy zagadki dla Organizacji" została zaplanowana na 15 lipca br. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Znak.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaksiążkakryminałeduardo mendoza
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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