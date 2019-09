Lista sześciu książek finalistek została wybrana spośród 13 nominowanych pozycji, których tytuły poznaliśmy pod koniec lipca. Pod uwagę brano powieści opublikowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii między 1 października 2018 a 30 września 2019 r.

Wśród finalistów są: "The Testaments" Margaret Atwood (Kanada), ciąg dalszy słynnej powieści "Opowieść podręcznej". Brytyjska premiera odbędzie się 10 września, polskie wydanie jest zaplanowane przez wydawnictwo Wielka Litera na luty przyszłego roku.

Na liście nominowanych jest też Salman Rushdie (Wielka Brytania /Indie) za powieść "Quichotte", która ukaże się w Polsce w przyszłym roku nakładem wydawnictwa Rebis, a także książka znanej w Polsce tureckiej pisarki Elif Shafak "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World". Pozostałe nominowane książki to "Ducks, Newburyport" Lucy Ellmann (USA/Wielka Brytania), "Girl, Woman, Other" Bernardine Evaristo (Wielka Brytania) oraz "An Orchestra of Minorities" Chigozie Obioma (Nigeria).Laureata bądź laureatkę nagrody poznamy 14 października.

Przyznawana od 1969 r. Nagroda Bookera jest jednym z najważniejszych laurów literackich w anglojęzycznym świecie. Można do niej zgłaszać książki napisane po angielsku, autorstwa pisarza dowolnej narodowości (wcześniej brano pod uwagę książki z Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Brytyjskiej, Irlandii oraz Zimbabwe). W ubiegłym roku nagrodę otrzymała Anna Burns za powieść "Milkman".

Osobną nagrodą jest międzynarodowy Booker przyznawany książkom tłumaczonym na angielski – tym roku w maju wyróżniono nim Jokhę al-Harthi za książkę "Celestial Bodies", a w finale była też powieść ubiegłorocznej laureatki Olgi Tokarczuk - "Prowadź swój pług przez kości umarłych".