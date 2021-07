"Tradycyjnie w sierpniowe piątki i soboty swój repertuar zaprezentują niezależni, poszukujący twórcy, proponujący bardzo różnorodne spojrzenia na sztukę teatralną i muzykę – często zaskakujące odbiorców, a niekiedy będące dla nich intelektualnym wyzwaniem, zawsze jednak budzące emocje" - zapowiadają organizatorzy.

Między 6 a 28 sierpnia przewidzianych jest dwanaście występów, w tym także program dla dzieci.

"Miłosna Osiecka" na inaugurację

Festiwal zainauguruje recital Katarzyny Żak "Miłosna Osiecka", na który złożą się osobiście wybrane przez artystkę utwory poetyki, których wspólnym mianownikiem jest miłość w różnych odcieniach. Wśród nich znajdą się dwa teksty poetyckie wcześniej nieadaptowane muzycznie.

Wśród spektakli teatralnych Zamek Królewski szczególnie poleca m.in. "Drom. Ścieżkami Romów" Teatru Migro – będący "porywającą poetycko-filozoficzną opowieść

o historii grupy etnicznej zamieszkującej od wieków niemal wszystkie kraje świata, a wciąż tak mało poznanej". "Osią narracyjną tego przedstawienia bez słów jest muzyka romska z różnych stron świata – od żywiołowego swingu po melancholijne brzmienie skrzypiec, od czardasza po energetyczne rytmy flamenco.

Innym spektaklem, który będzie można zobaczyć w trakcie festiwalu jest "Dziadek", oparty na autentycznych notatkach dziadka Adama Walnego, autora spektaklu i twórcy Walny - Teatr. W dziadkowych zapiskach radość z prostych czynności życiowych, takich jak zbieranie jabłek czy sadzenie truskawek, przeplata się z trudnymi doświadczeniami – chorobą lub śmiercią bliskich. Fabuła spektaklu jest retrospekcją – zaczyna się w dniu pogrzebu tytułowego dziadka, a kończy w dniu narodzin jego wnuka. Przyjaźń i wzajemne podpatrywanie Dziadka i Wnuka (lalki i lalkarza) są osią dramaturgiczną całego spektaklu.

Ostatni wieczór teatralny w Królewskich Arkadach Sztuki wypełni spektakl "Fin Amore" – jest to osadzona w realiach średniowiecza historia miłości Jego i Jej – rycerza i damy. By zasłużyć na względy wybranki serca, On musi pokonać długą drogę pełną trudów i wyrzeczeń związanych z koniecznością sprostania wymogom kodeksu rycerskiego. W spektaklu nie chodzi jednak o przedstawienie jeszcze jednej historii o miłości, ale o zwrócenie uwagi widza na jej uniwersalność i ponadczasowość.

Zamek Królewski dla najmłodszych

Dla najmłodszych miłośników sztuki Zamek Królewski przygotował cztery spotkania w ramach cyklu "Arkady Dzieciom" – dwa teatralne i dwa muzyczne. W części teatralnej znajdzie się m.in. przedstawienie "Cmok. Smok" – nowatorsko zinterpretowana przez wykonawców Teatru Scena 96 historia Smoka Wawelskiego, a także opowieść o niezwykłych przygodach "Krawca Niteczki" w formie monodramu na podstawie opowiadania Kornela Makuszyńskiego. Część muzyczną z kolei wypełnią warsztaty pod tytułem "Dzień dobry, muzyko" utrzymane w formie promenadowych koncertów z udziałem publiczności, prowadzone przez skrzypaczkę Monikę Kos-Nowicką i jej muzykujących przyjaciół.

Jak napisano w informacji prasowej, "wyjątkowo atrakcyjnie w tym roku zapowiadają się sobotnie wieczorne koncerty Festiwalu". Pierwszy z nich, w wykonaniu Silesian Tango Quintet oraz Kingi Rataj, odbędzie się z okazji setnej rocznicy urodzin Astora Piazzolli – wybitnego kompozytora argentyńskiego i wirtuoza bandoneonu, który zrewolucjonizował tradycyjne tango, łącząc je z jazzem i muzyką klasyczną, w efekcie czego powstało Tango Nuevo – styl, który do dziś inspiruje muzyków i słuchaczy na całym świecie.

Pełny program festiwalu dostępny jest pod adresem: https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/krolewskie-arkady-sztuki-2021.

Wstęp na wszystkie spektakle w ramach festiwalu jest bezpłatny. Poszczególne spektakle i warsztaty trwają do 60 minut. Wydarzenia dla dzieci przeznaczone są dla uczestników powyżej 5 lat.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w zaproponowanym repertuarze.