Arcytrudny QUIZ z literatury. Dopasuj bohatera do arcydzieła. 15/15 tylko dla moli książkowych
dzisiaj, 71 minut temu
Ten quiz to gratka dla tych, którzy uwielbiają czytać, ale też mają całkiem dobrą pamięć. Waszym zadaniem jest dopasowanie bohatera do książki. Obiecujemy, że łatwo nie będzie a niektóre pytania to naprawdę niezła zagwozdka.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama