Jak podkreślono, "twórcza kontynuacja Axerowskiego teatru sprawiła, że Współczesny w przeszło 70-letniej historii jest niezmiennie tym +Współczesnym+ ze swoją wierną widownią, która ceni sobie sztuki ambitne, dające do myślenia".

Zaznaczono, że "dyrektor Englert wzbogacił repertuar o nowe gatunki i adaptacje wybitnych dzieł". "Do wielkich wydarzeń artystycznych Teatru przy Mokotowskiej 13 należały m.in. inscenizacje +Mistrza i Małgorzaty+ Bułhakowa i +Wniebowstąpienia+ Konwickiego. Te sztuki przeszły do historii polskiej sceny" - podkreślono na stronie Teatru Współczesnego.

"Pamiętny szturm po bilety na +Mistrza i Małgorzatę+ ma nawet swą opowieść, dziś już anegdotę. Kolejki do kasy ciągnęły się przez dwie ulice, a dyrektor Englert musiał pewnego dnia wejść do teatru bocznymi drzwiami. +Pan tu nie stał+ – krzyczeli kolejkowicze" - przypomniano we wpisie.

Wielogatunkowość w cenie

Zwrócono uwagę, że "wielogatunkowość przedstawień Współczesnego, dbałość o poziom dobieranej literatury i kunszt aktorski sprawiły, że na afiszu każdy widz znajduje coś dla siebie". "Teatr Englerta szanuje wielką literaturę i nie poddaje się modom, udziwnieniom i wszechobecnym zabiegom pseudoinnowacyjnym... i - co jeszcze niezwykle ważne – wyjątkowa dbałość o Słowo i jego brzmienie, co w dzisiejszych czasach stało się rzadkością" - napisano.

Przypomniano, że "na afiszu gościły nowości dramaturgii światowej: skandynawskiej (+Imię+ ), irlandzkiej (+Porucznik z Inishmore+), najśmieszniejsze farsy (+Koniec początku+), spektakle muzyczne (+Pastorałka+, +Mahagonny+), przemawiające świeżością przedstawienie +To idzie młodość...+ oraz nowości - +Moulin Noir+, +Gran Operita+".

Jak zaznaczono, "dyrektor Współczesnego szczególne miejsce poświęcił sztukom Sławomira Mrożka, granym z wielkim powodzeniem przez szereg sezonów (+Zabawa+, +Tango+, +Czarowna noc. Męczeństwo Piotra Ohey'a+, +Ambasador+, +Wdowy+)".

Podkreślono, że Englert "powołał +Scenę 19.15+ przeznaczoną dla sztuk lekkich i +Scenę w Baraku+ dla sztuk kameralnych".

"Minęło 40 lat... a dyrektor Współczesnego prowadzi teatr przez ponad połowę jego historii. Niewątpliwie jest to ewenement, tak jak 39 wieczorów premierowych" - napisano w informacji, zapowiadając, że "czterdziestą premierą Englerta będzie +Wachlarz+ Goldoniego".

We wpisie przypomniano "niektóre spektakle, najwyżej oceniane przez krytykę i publiczność: +Wieczór Trzech Króli+, +Tango+, +Martwe dusze+, +Porucznik z Inishmore+, +Hamlet+, +Namiętna kobieta+, +Jak się kochają+, +Czego nie widać+". "Oczywiście, na osobnej karcie scena przy Mokotowskiej ma wspominaną już adaptację +Mistrza i Małgorzaty+ oraz +Wniebowstąpienia+ (nazwanego przez krytykę - +Wniebowstąpieniem Teatru+)" - wyjaśniono.

Zaznaczono, że "Teatr pod dyrekcją Macieja Englerta przeszedł +suchą nogą+ przez pandemię i nie zawiódł widzów". "Grał w nowej formie online, przypominając sztuki ze złotej listy Współczesnego. Teraz obie Sceny ożyły i rozpoczęły swój żywot w 41. roku jego dyrekcji" - napisano

"Maciej Englert jest laureatem wielu nagród, w tym Lauru Konrada i Feliksa Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem +Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - przypomniano we wpisie. "Od 2003 r. przewodniczy Unii Polskich Teatrów" - dodano.(