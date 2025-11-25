Postać profesorowej Szczupaczyńskiej, damy z ambicjami, niezwykle zdolnej i przy tym mocno snobistycznej, która nienawidzi się nudzić, za to bardzo lubi kryminalne zagadki, wymyśliła Maryla Szymiczkowa. Za tym pseudonimem kryje się dwóch autorów - to Marek Dehnel i Piotr Tarczyński.

Profesorowa na tropie

W książkach o Szczupaczyńskiej, które rozgrywają się w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku, odnajdziemy kryminalne zagadki, napięcie, intrygujące zwroty akcji i klimat z dramatów i książek Gabrieli Zapolskiej. Pierwszą książką z serii o Szczupaczyńskiej był "Złoty róg". Każdy tom to osobna opowieść i z powodzeniem można je czytać nie w porządku chronologicznym.

Zakopane i morderstwo

"Szaleństwo i śmierć spłyną z gór” Maryli Szymiczakowej to szósty tom serii kryminałów retro z profesorową Zofią Szczupaczyńską. Mamy rok 1905 roku, jest lato. Zofia Szczupaczyńska jedzie do Zakopanego na zaproszenie zaprzyjaźnionego sędziego śledczego. Okazuje się, że w Zakopanem doszło do zbrodni. Szczupaczyńska wkracza więc do akcji. Ma pewien problem, bo lokalsi z Zakopanego mówią gwarą i nie zawsze rozumie, o czym do niej mówią. Czytelnicy muszą więc razem ze Szczupaczyńską rozszyfrowywać opowieści górali. Jest więc tu mocny wątek sensacyjny, trochę satyry i wiele ciekawych opowieści o Zakopanem i Krakowie przełomu wieków.