Najnowsza premiera Teatru Telewizji dla wielu telewidzów będzie zaskoczeniem i odkryciem. Reżyserka Weronika Szczawińska razem ze scenarzystą i odtwórcą głównej roli Piotrem Wawrem jr. przygotowali nowatorską adaptację słynnego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Ich telewizyjno-teatralna interpretacja klasyki polskiej literatury nawiązuje do współczesności, do niedawnych wydarzeń, które elektryzowały opinię publiczną.

Kim jest współczesna Matka Joanna od Aniołów

Opowieść o księdzu egzorcyście Surynie, który przybywa do klasztoru, aby wypędzić demony z opętanych zakonnic, jest bardzo dobrze znana polskim widzom. W 1961 r. miał premierę film Jerzego Kawalerowicza, osnuty na prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Suryna zagrał Mieczysław Voit, a matkę przełożoną - Lucyna Winnicka. Film dostał wiele nagród, w tym Srebrną Palmę na festiwalu w Cannes. Teraz pora na nową, współczesną adaptację "Przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć, jak to opowiadanie rezonuje dzisiaj w naszym krajobrazie – trochę innego rozumienia kobiecości, męskości czy w ogóle płci. Płeć, ciało, ich uwikłanie w mechanizmy władzy, to dla nas ważne tematy. Ale też »Matka Joanna« jest dla mnie trochę o zagrożeniach, które łączą się ze zbyt dogmatycznym podejściem do życia" - powiedziała Weronika Szczawińska w wywiadzie dla portalu TVP.pl.

Kiedy i gdzie można obejrzeć spektakl?

Premiera spektaklu "Matka Joanna od Aniołów" odbędzie się w poniedziałek, 24 listopada, o godz. 20:30 w TVP1 i na kanale na żywo w serwisie TVP VOD. Później spektakl będzie dostępny w TVP VOD.