„Lalka” Bolesława Prusa była wcześniej ekranizowana dwa razy: w 1968 r. jako film fabularny w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa oraz w 1977 r. jako serial telewizyjny w reżyserii Ryszarda Bera. Teraz powstają kolejne adaptacje.

Ekranizacja „Lalki” Bolesława Prusa w reż. Macieja Kawalskiego trafi do kin 30 września 2026 r., otwierając jesienny sezon filmowy - poinformowali producent Gigant Films i dystrybutor Kino Świat. Jak zapowiedziano na stronie internetowej dystrybutora, „Lalka” przeniesie widzów prosto do XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieli. „Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji. Po zaprezentowanym na forum polskich kin w Gdyni zwiastunie już wiadomo, że produkcja to nie tylko gwiazdorski, ale także wizualny i narracyjny majstersztyk” – czytamy. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. W obsadzie znaleźli się także m.in. Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak i Dawid Ogrodnik.

Reklama

Reklama

Kiedy serial "Lalka"?

Powstaje także serial według "Lalki" Bolesława Prusa. Przygotowuje go Netflix. Wiadomo, że premiera odbędzie się w 2026 r., ale nie podano dokładnej daty. Reżyseruje Paweł Maślona ("Kos"). Jako Stanisław Wokulski na ekranie pojawi się Tomasz Schuchardt, natomiast w Izabelę Łęcką wcieli się Sandra Drzymalska.

Trzecia adaptacja "Lalki" Prusa ma premierę już w marcu 2026 r.

Teraz ogłoszono, że powstanie jeszcze jedna „Lalka”, ale tym razem będzie to adaptacja teatralna. Już w marcu, na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie, pojawi się "Lalka”, którą reżyseruje młody białoruski twórca, Mikita Iłynczyk. Za dramaturgię odpowiada Goran Injac z Serbii. Premiera 20 marca. W roli Stanisława Wokulskiego pojawi się Marcin Bosak, natomiast Izabelę Łęcką zagra Marta Ojrzyńska. Ponadto w obsadzie znaleźli się: Piotr Siwkiewicz jako Ignacy Rzecki, Małgorzata Niemirska jako Widmo, Robert T. Majewski jako Tomasz Łęcki, wymiennie Anna Gajewska i Małgorzata Witkowska jako Helena Stawska, Waldemar Barwiński jako Szuman, Konrad Szymański jako Kazimierz Starski / Książę, Katarzyna Herman jako Baronowa Krzeszowska, Agnieszka Wosińska jako Kazimiera Wąsowska, Mariusz Drężek jako Suzin, Mateusz Weber jako Geist / Marszałek, Agata Różycka jako Weronika / Helusia Stawska.