O północy z 18 na 19 grudnia Taco Hemingway, wypuścił nowy krążek pt. "Latarnie wszędzie dawno zgasły". Płyta nie była zapowiedziana, a Taco od dłuższego czasu milczał w mediach społecznościowych.
16 nowych utworów Taco Hemingwaya
Taco Hemingway poinformował o nowym albumie z 16 utworami, publikując w mediach społecznościowych dwa czarno-białe zdjęcia, w tym portret, na którym ma zasłoniętą twarz, widać tylko oczy, patrzące prosto w obiektyw.
Radość fanów Taco Hemingwaya
Fani są zachwyceni nową płytą Taco Hemingwaya. Pod wpisem na Instagramie o nowym albumie są tysiące komentarzy. Cieszą się z powrotu rapera i chwalą utwory. "Tata wrócił. O mój Boże, płaczę", "No i dropnął płytę w grudniu", "Najlepsze zakończenie roku" - napisali między innymi.
Nowa trasa koncertowa Taco Hemingwaya - tam wystąpi
W maju przyszłego roku odbędą się koncerty Taco Hemingwaya. Zaplanowano je na maj 2026 r.
- 8 maja - Hala Stulecia, Wrocław
- 15 maja - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot
- 23 maja - PGE Narodowy, Warszawa
- 30 maja - Tauron Arena, Kraków
Sprzedaż biletów na koncerty Taco Hemingwaya
Przedsprzedaż biletów na koncerty rozpoczęła się 21 grudnia o godzinie 10:00, do regularnej sprzedaży trafią natomiast 22 grudnia o godzinie 10:00.
