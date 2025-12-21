O północy z 18 na 19 grudnia Taco Hemingway, wypuścił nowy krążek pt. "Latarnie wszędzie dawno zgasły". Płyta nie była zapowiedziana, a Taco od dłuższego czasu milczał w mediach społecznościowych.

16 nowych utworów Taco Hemingwaya

Taco Hemingway poinformował o nowym albumie z 16 utworami, publikując w mediach społecznościowych dwa czarno-białe zdjęcia, w tym portret, na którym ma zasłoniętą twarz, widać tylko oczy, patrzące prosto w obiektyw.

Reklama

Radość fanów Taco Hemingwaya

Fani są zachwyceni nową płytą Taco Hemingwaya. Pod wpisem na Instagramie o nowym albumie są tysiące komentarzy. Cieszą się z powrotu rapera i chwalą utwory. "Tata wrócił. O mój Boże, płaczę", "No i dropnął płytę w grudniu", "Najlepsze zakończenie roku" - napisali między innymi.

Nowa trasa koncertowa Taco Hemingwaya - tam wystąpi

W maju przyszłego roku odbędą się koncerty Taco Hemingwaya. Zaplanowano je na maj 2026 r.

8 maja - Hala Stulecia, Wrocław

15 maja - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot

23 maja - PGE Narodowy, Warszawa

30 maja - Tauron Arena, Kraków

Sprzedaż biletów na koncerty Taco Hemingwaya

Przedsprzedaż biletów na koncerty rozpoczęła się 21 grudnia o godzinie 10:00, do regularnej sprzedaży trafią natomiast 22 grudnia o godzinie 10:00.