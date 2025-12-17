"Chłopki" to teatralna adaptacja bestsellerowej, nominowanej do Nagrody Nike książki Joanny Kuciel-Frydryszak, którą w 2023 r. opublikowało Wydawnictwo Marginesy. Reżyseruje Sławomir Narloch.

O czym opowiadają "Chłopki"?

"Chłopki. Opowieść o naszych babkach" to poruszająca, świetnie udokumentowana przez autorkę, Joannę Kuciel-Frydryszak, Wielowątkowy reportaż historyczny opowiada o życiu wiejskich kobiet od narodzin po śmierć, na obszarze najpierw ziem polskich na przełomie wieków XIX i XX, później II Rzeczpospolitej. Obejmuje około 50 lat, dwa pokolenia. Lektura zaskakująca, trudna i bolesna. "Reżyser Sławomir Narloch sięga po ten wielowątkowy i emocjonalny materiał i tworzy teatralne misterium. Bohaterki »Chłopek« przychodzą, by opowiedzieć to, co dotąd było przemilczane, przypomnieć o sobie" - napisano o spektaklu.

"Przymuszane do uległości"

„Pracujące w pocie czoła od wczesnych lat dziecięcych aż do śmierci, przymuszane do uległości, zamążpójścia i macierzyństwa wbrew swojej woli, marzące o szkole, własnym łóżku i butach. Zdeterminowane, by w skrajnej biedzie wyżywić całą rodzinę. Nasze babki i prababki – niedoceniane, pomijane przez historię, ukształtowane przez codzienną walkę o godność w patriarchalnym społeczeństwie" - czytamy w teatralnej zapowiedzi.

"Chłopki" w teatrze. "Zobaczyć i usłyszeć bohaterki"

"Przede wszystkim zależało mi, by być wiernym tematom poruszonym w książce Joanny Kuciel-Frydryszak. »Chłopki« mają w Polsce wielu fanów i zwolenników, dlatego chciałem, aby ci czytelnicy mogli w teatrze zobaczyć i usłyszeć bohaterki, które są dla nich ważne. Porównać je ze swoimi wyobrażeniami. I w tym sensie pozostajemy wierni książce" - powiedział PAP Sławomir Narloch, dodając, że przedstawienie porusza się w tym kręgu tematycznym wyznaczonym przez książkę Joanny Kuciel-Frydryszak. "Oczywiście, książka ta jest reportażem i liczy kilkaset stron. My, w teatrze, mamy ograniczony czas - dwie godziny. Dlatego trzeba było dokonać trudnych wyborów. Zdecydować się, które wątki podejmiemy - mówił - Ale tutaj taką moją przewodniczką po tym świecie jest moja prababcia Helena Pluta, która nagrała kiedyś kasetę ze swoimi wspomnieniami. Również jej głos, fragmenty tych wspomnień wykorzystuję w naszym przedstawieniu" - wyjaśnił reżyser.

Obsada spektaklu "Chłopki"

Występują: Joanna Jeżewska (Konstancja Ziela / Maria / Matka Boska), Monika Kwiatkowska (Lenka), Monika Pawlicka (Stefcia), Agnieszka Pilaszewska (Marianna), Ewa Porębska (Jadwinia Popiołkiewicz / Babcia), Natalia Stachyra (Jadzia), Kinga Tabor (Rudzia), Elżbieta Zajko (Antosia) i Marcin Stępniak (Prawnuk). Muzykę na żywo zagra zespół w składzie: Anastazja Gizińska (akordeon), Wioletta Jakubiec (skrzypce) i Katarzyna Stasiewicz (wiolonczela).