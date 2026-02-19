To świetna wiadomość dla fanów literatury i samych autorek. Dwie polskie pisarki zostały nominowane do prestiżowej i jednej z najważniejszych nagród literackich na świecie. Mowa o International Dublin Literary Award.

Nominacje dla polskich pisarek

Dwie polskie pisarki, które znalazły się na liście nominowanych do tej prestiżowej nagrody literackiej to Małgorzata Lebda oraz Olga Tokarczuk. Ta pierwsza otrzymała nominację za książkę "Łakome", druga za "Empuzjon". Warto zaznaczyć, że obydwie książki zostały przełożone na język angielski przez Antonię Lloyd-Jones.

International Dublin Literary Award to nagroda przyznawana autorowi najlepszej powieści, która została napisana lub przetłumaczona na język angielski. Nagrodą oprócz tytułu autora najlepszej książki, jest 100 tysięcy euro.

Kim są nominowane pisarki?

Nominowana do International Dublin Literary Award Małgorzata Lebda to poetką i prozaiczką. Jest laureatką licznych nagród literackich w Polsce. Jej prozatorskim debiutem była powieść "Łakome". Książka ta spotkała się z uznaniem krytyków i czytelników. Gdy została przełożona na język angielski, zaczytywać się w niej zaczęli także miłośnicy literatury za granicami Polski.

Olga Tokarczuk to laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych pisarek na świecie. Na koncie ma takie książki jak:

"Prawiek i inne czasy"

"Bieguni"

"Księgi Jakubowe"

"Dom dzienny, dom nocny"

"E.E"

"Empuzjon"

To właśnie ta ostatnia powieść nominowana jest do międzynarodowej prestiżowej International Dublin Literary Award. To powieść inspirowana klasyczną literaturą europejską. Jej akcja osadzona jest w realiach uzdrowiska na początku XX wieku.

International Dublin Literary Award. Co to za nagroda?

Prestiżowa nagroda, do której zostały nominowane dwie polskie pisarki, czyli International Dublin Literary Award, pierwszy raz została przyznana w 1996 roku. To nie tylko jedna z najbardziej uznanych nagród, ale też najwyżej finansowana na świecie, która przyznawana jest w kategorii jednej powieści.

Jak wygląda system nominacji?

Nominowane do tej nagrody mogą być książki z całego świata. Jedyny warunek to ten, by były napisane lub przetłumaczone na język angielski. Ciekawy jest system nominacji do International Dublin Literary Award. Tytuły do tej nagrody zgłaszają biblioteki publiczne z różnych krajów.

Jury podobnie, jak ma to miejsce na Oscarach, najpierw wymienia długą listę nominowanych powieści a z nich wybierana jest tzw. "shortlista", z której wyłaniany jest zwycięzca. Jeśli książka jest tłumaczona, nagroda finansowa, czyli 100 tys. euro, dzielona jest między pisarza lub pisarkę oraz tłumacza.

Książki nominowane do prestiżowej nagrody. LISTA

Oprócz książek Olgi Tokarczuk oraz Małgorzaty Lebdy, do tej prestiżowej nagrody literackiej, jaką jest International Dublin Literary Award, z 69 tytułów wybrano 20.

To one znalazły się na tzw. "długiej liście". Te tytuły to: