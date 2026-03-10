Oświadczenie Porozumienia Wydawców Książek

Nie ma rynku książki bez wydawców. To zaangażowanie merytoryczne i finansowe wydawcy zamienia tekst napisany ręką autora w gotową książkę, po którą sięga czytelnik. Po drodze jest dystrybutor i księgarz. Każda regulacja rynku książki musi uwzględniać interesy wszystkich tych grup. Realnie istniejąca sprzeczność poszczególnych interesów powoduje, że znalezienie złotego środka jest tak trudne.

Reklama

Jednolita cena książki

Porozumienie Wydawców Książek reprezentuje cały przekrój tej części rynku – wydajemy wszystkie typy książek adresowane do każdej grupy czytelniczej. Z uwagą obserwujemy ponawiane próby wprowadzenia do porządku prawnego regulacji o jednolitej cenie książki. W naszej ocenie jest to rozwiązanie z ubiegłego wieku, nieprzystające do epoki Internetu i czytelnictwa cyfrowego, w tym platform oferujących niemal nieograniczoną liczbę tytułów w zamian za stałą opłatę abonamentową.

Najnowszym przykładem próby forsowania tego szkodliwego rozwiązania jest opublikowana na stronie Polskiej Izby Książki Analiza wprowadzenia jednolitej ceny okładkowej na polskim rynku wydawniczym autorstwa prof. Michała Bernardellego. Autor przyznaje, że brakuje pełnych i wiarygodnych danych obrazujących sytuację wszystkich komponentów tworzących polski rynek książki. Naraża to analizę prof. Michała Bernardellego na zarzut niskiej wiarygodności. Bez danych nie ma możliwości sporządzenia rzetelnych, wiążących analiz systemowych.

Reklama

Skutki wprowadzenia jednolitej ceny

W przekonaniu Porozumienia Wydawców Książek bezpośrednim skutkiem wprowadzenia jednolitej ceny będzie zmniejszenie liczby wydawanych tytułów i podniesienie ceny pojedynczego egzemplarza książki. Ograniczając bowiem ryzyka związane z nowymi przepisami, wydawcy zmniejszą nakłady. Koszty procesu wydawniczego i dystrybucji będzie musiał udźwignąć mniejszy nakład. Dla czytelników oba te procesy będą niekorzystne. Choć wprowadzeniu jednolitej ceny książki przyświeca chęć ochrony praw czytelników i gwarancja szerokiej oferty nowych tytułów w przystępnej cenie – w efekcie stanie się dokładnie odwrotnie.

W naszej ocenie ewentualne rozwiązania regulacyjne muszą mierzyć się z realnymi problemami rynku książki. Porozumienie Wydawców Książek jest gotowe do konstruktywnego dialogu na temat regulacji mającej zapewnić rozwój polskiego rynku książki. Proces ten wymaga jednak wzajemnego szacunku i zaangażowania wszystkich Interesariuszy.

Źródło: Porozumienie Wydawców Książek