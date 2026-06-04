Dziennik Gazeta Prawana logo

Czytelnicy uwielbiają jego powieści. Nowa książka laureata wielu nagród uwodzi

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:46
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Płaza
Maciej Płaza wydał nową powieść/East News
Maciej Płaza jest laureatem wielu nagród. Ma na koncie nagradzane i bardzo lubiane przez czytelników powieści, takie jak m.in. "Skoruń" czy "Golem". Właśnie wydal nową książkę pt. "Kasperl i Margit". To łotrzykowsko-melodramatyczna, rozpięta w czasie opowieść, która wciąga i fascynuje.

"Wciąż wierzę w fikcję. Powieść jest gatunkiem nie do zdarcia" - mówi PAP pisarz Maciej Płaza przy okazji premiery jego nowej książki pt. "Kasperl i Margit". Ta rozpięta na trzy dekady opowieść o przedwojennym Poznaniu i Berlinie łączy w sobie elementy melodramatu oraz komedii łotrzykowskiej.

Uwielbiany przez Polaków mistrz kryminału wydał nową książkę. Podróż do piekła z Herbertem Anwaldtem
Uwielbiany przez Polaków mistrz kryminału wydał nową książkę. Podróż do piekła z Herbertem Anwaldtem

O czym opowiada powieść "Kasperl i Magrit"?

"Rok 1903. Wśród poznańskich rynsztoków na świat przychodzi Kasperl. Analfabeta z niewiarygodnym słuchem muzycznym i skłonnością do pakowania się w tarapaty. Wkrótce zaczyna brylować na ulicy, a jego znakiem rozpoznawczym staje się akordeon i śpiew. Równocześnie, po drugiej stronie miasta, dziewczynka z zamożnej rodziny po jednym ze spektakli postanawia, że zostanie aktorką. Lata później przybiera imię Margit i staje się boginią berlińskiej sceny" - tak zaczyna się opis fabuły książki Macieja Płazy "Kasperl i Magrit". Powieść jest monumentalna, ukazuje panoramę epoki - od wielkiej wojny, przez powstanie wielkopolskie, po narodziny nazizmu; od Poznania po Berlin. Splatają się tu dramaty, buzują emocje. Maciej Płaza, zanim przystąpił do pracy nad powieścią, studiował źródła historyczne, fotografie i filmy z epoki, dzięki czemu stworzył realistyczny obraz życia na początku XX wieku. "Bardzo ciekawią mnie czasy pierwszej połowy XX wieku, właściwie do wybuchu II wojny światowej. Chciałem opisać ten moment w historii Poznania, Wielkopolski, a potem Berlina. A ten świat był złożony z kilku narodowości i języków, a także warstw społecznych. Zafrapowało mnie, jaka historia mogłaby spleść ze sobą wątki i przełamać te różnice. Dlatego też w książce polszczyzna przeplata się z niemczyzną, a chłopak z ludu poznaje kobietę z wyższych sfer" - powiedział PAP Maciej Płaza.

Ważnym bohaterem powieści jest Poznań

"Poznań jest częstym bohaterem powieści popularnych, zwłaszcza kryminałów, ale już w powieści epickiej od dawna jest nieobecny, przynajmniej na większą skalę. Nie jest to moje rodzinne miasto, ale od wielu lat tam właśnie mieszkam. To, że nie jestem Poznaniakiem, dało mi jednak śmiałość w podejmowaniu niektórych tematów. Zresztą jeden z czytelników na spotkaniu autorskim w Poznaniu powiedział mi, że potrzeba mu było autora z zewnątrz, który by bez żadnych oporów – osobistych, rodzinnych, być może też środowiskowych – opisał Poznań. Postanowiłem więc to właśnie miasto literaturze przywrócić. Jeśli Poznań miał zacząć mówić swoim głosem, to musiała to już być gwara" - powiedział PAP Maciej Płaza.

Pięć książek idealnych na długi, czerwcowy weekend. Zabiorą Cię w emocjonujące podróże
Pięć książek idealnych na długi, czerwcowy weekend. Zabiorą Cię w emocjonujące podróże

Kim jest Maciej Płaza?

Maciej Płaza to pisarz i tłumacz. Jest autorem powieści "Skoruń", "Robinson w Bolechowie" i "Golem". Tłumaczył H.P. Lovecrafta, Williama Faulknera, J.G. Ballarda i wielu innych autorów. Za swoją twórczość był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Nagrodą Literacką Gdynia, Nagrodą Literacką Europy Środkowej Angelus, Nagrodą "Literatury na Świecie". "Skoruń" i "Golem" trafiły do finałowej siódemki Nagrody Nike.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturakulturaksiążki
Powiązane
Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Zacząłem myśleć, czy tak łatwo być..."
Bambini
Rekordowa cena dzieła polskiej artystki na aukcji. Pobity światowy rekord
książki
To najlepsza książka dla dzieci. W Polsce wydana 50 lat po premierze
Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim
Uwielbiany przez Polaków mistrz kryminału wydał nową książkę. Podróż do piekła z Herbertem Anwaldtem
ksiązka
Był audioserial, jest książka. Pozycja obowiązkowa dla fanów serialu "1670"
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzytelnicy uwielbiają jego powieści. Nowa książka laureata wielu nagród uwodzi »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła, zostało mało czasu
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Odkąd zachorowałem, wiedziałem, że..."
Policja
Zmiana przepisów w ostatniej chwili. Od jutra "polecą" mandaty i prawa jazdy
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
boże ciało procesja
Pogoda na czwartek. Czy będzie padać w Boże Ciało? Tutaj przydadzą się parasole
Policja
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Wynik 7/10 to dziś rzadkość
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj