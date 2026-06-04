Czytelnicy uwielbiają jego powieści. Nowa książka laureata wielu nagród uwodzi

"Wciąż wierzę w fikcję. Powieść jest gatunkiem nie do zdarcia" - mówi PAP pisarz Maciej Płaza przy okazji premiery jego nowej książki pt. "Kasperl i Margit". Ta rozpięta na trzy dekady opowieść o przedwojennym Poznaniu i Berlinie łączy w sobie elementy melodramatu oraz komedii łotrzykowskiej.

O czym opowiada powieść "Kasperl i Magrit"?

"Rok 1903. Wśród poznańskich rynsztoków na świat przychodzi Kasperl. Analfabeta z niewiarygodnym słuchem muzycznym i skłonnością do pakowania się w tarapaty. Wkrótce zaczyna brylować na ulicy, a jego znakiem rozpoznawczym staje się akordeon i śpiew. Równocześnie, po drugiej stronie miasta, dziewczynka z zamożnej rodziny po jednym ze spektakli postanawia, że zostanie aktorką. Lata później przybiera imię Margit i staje się boginią berlińskiej sceny" - tak zaczyna się opis fabuły książki Macieja Płazy "Kasperl i Magrit". Powieść jest monumentalna, ukazuje panoramę epoki - od wielkiej wojny, przez powstanie wielkopolskie, po narodziny nazizmu; od Poznania po Berlin. Splatają się tu dramaty, buzują emocje. Maciej Płaza, zanim przystąpił do pracy nad powieścią, studiował źródła historyczne, fotografie i filmy z epoki, dzięki czemu stworzył realistyczny obraz życia na początku XX wieku. "Bardzo ciekawią mnie czasy pierwszej połowy XX wieku, właściwie do wybuchu II wojny światowej. Chciałem opisać ten moment w historii Poznania, Wielkopolski, a potem Berlina. A ten świat był złożony z kilku narodowości i języków, a także warstw społecznych. Zafrapowało mnie, jaka historia mogłaby spleść ze sobą wątki i przełamać te różnice. Dlatego też w książce polszczyzna przeplata się z niemczyzną, a chłopak z ludu poznaje kobietę z wyższych sfer" - powiedział PAP Maciej Płaza.

Ważnym bohaterem powieści jest Poznań

"Poznań jest częstym bohaterem powieści popularnych, zwłaszcza kryminałów, ale już w powieści epickiej od dawna jest nieobecny, przynajmniej na większą skalę. Nie jest to moje rodzinne miasto, ale od wielu lat tam właśnie mieszkam. To, że nie jestem Poznaniakiem, dało mi jednak śmiałość w podejmowaniu niektórych tematów. Zresztą jeden z czytelników na spotkaniu autorskim w Poznaniu powiedział mi, że potrzeba mu było autora z zewnątrz, który by bez żadnych oporów – osobistych, rodzinnych, być może też środowiskowych – opisał Poznań. Postanowiłem więc to właśnie miasto literaturze przywrócić. Jeśli Poznań miał zacząć mówić swoim głosem, to musiała to już być gwara" - powiedział PAP Maciej Płaza.

Kim jest Maciej Płaza?

Maciej Płaza to pisarz i tłumacz. Jest autorem powieści "Skoruń", "Robinson w Bolechowie" i "Golem". Tłumaczył H.P. Lovecrafta, Williama Faulknera, J.G. Ballarda i wielu innych autorów. Za swoją twórczość był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Nagrodą Literacką Gdynia, Nagrodą Literacką Europy Środkowej Angelus, Nagrodą "Literatury na Świecie". "Skoruń" i "Golem" trafiły do finałowej siódemki Nagrody Nike.