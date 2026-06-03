Pięć książek idealnych na długi, czerwcowy weekend. Zabiorą Cię w emocjonujące podróże

Na długi, czerwcowy weekend proponujemy pięć książek. To powieści bardzo znanych i lubianych autorów. Każdy znajdzie w tym zestawieniu coś dla siebie - np. powieść obyczajową, kryminał i czy powieść biograficzną.

Nowe śledztwo Jakuba Kani - "Upiór" Macieja Siembiedy

W 2026 r. wyszła nowa książka Macieja Siembiedy pt. "Upior". To historia kolejnego śledztwa Jakuba Kani, która rozgrywa się w mrocznym świecie biznesu funeralnego. Kluczowym motywem jest tafofobia - lęk przed pochowaniem żywcem - powiązana z postacią Władysława Reymonta. "Jak zwykle u Siembiedy zagadka oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia laureata literackiego Nobla, który zanim został pisarzem, był medium o rzadko spotykanej mocy, biorącym udział w seansach spirytystycznych w największych miastach Europy. Intrygę uzupełnia autentyczna, współczesna postać tkacza z Bielska-Białej, którego mentalne związki z Reymontem przekraczają granice wyobraźni, choć miały miejsce naprawdę. Historia splata się z tajemniczym zaginięciem Marka Kopczyńskiego - właściciela dużego domu pogrzebowego, dotkniętego obsesją tafofobii. Gdy Kopczyński znika, a rodzina występuje o wypłatę polisy na życie (choć ciała rzekomo zmarłego nigdy nie odnaleziono), Jakub Kania odkrywa, że owo zaginięcie jest elementem znacznie większej i bardziej niepokojącej gry" - czytamy w opisie wydawcy do "Upiora" Macieja Siembiedy.

"Na fali wspomnień" - Magdalena Witkiewicz

Magdalena Witkiewicz to uwielbiana przez czytelniczki autorka. Wydała już wiele powieści i każda z nich cieszy się wielkim powodzeniem. Jej najnowsza książka nosi tytuł "Na fali wspomnień". Bohaterką jest pięćdziesięcioletnia Monika, która staje przed życiowym zakrętem. Źle się dzieje w jej małżeństwie, w pracy daje znać o sobie wypalenie zawodowe. Monika wtedy podejmuje radykalną decyzję i postanawia wrócić nad morze, do Brzozówki. To właśnie tam, podczas wakacji spędzanych z rodziną w latach 90., poznała Marcina, swoją pierwszą wielką miłość. Czy podjęła dobrą decyzję?

"Kolory zła: Fiolet" - Małgorzata Oliwia Sobczak

"Fiolet" to już siódmy tom bestsellerowej serii "Kolory zła" Małgorzaty Oliwii Sobczak. Na podstawie "Czerwieni" powstał film. To kryminał z gatunku "nieodkładalnych", który czyta się z wypiekami na twarzy. Leopold Bilski i Anna Górska muszą rozwiązać skomplikowaną, kryminalną zagadkę, która korzeniami sięga w przeszłość. Zaczyna się od tego, że nieopodal sopockiej Opery Leśnej zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety z zabytkową monetą zaciśniętą w dłoni. Ofiara jest naga, a niedaleko ciała policjanci znajdują jej dokumenty, starannie złożone ubranie i kwiat hibiskusa.

"Cyrkówka Marianna" - Anna Fryczkowska

Anna Fryczkowska w książce pt. "Cyrkówka Mariana" opowiada o prawdziwej postaci, artystce cyrkowej i malarce ludowej Mariannie Razik. Jest tu miłość, są przedziwne zrządzenia losu i kręte, życiowe ścieżki. "Nazywam Mariannę artystką totalną, bo ona w każdym okresie swojego życia coś tworzyła. Zanim zaczęła występować, robiła wycinanki, które sprzedawała na jarmarkach, potem zajęła się sztuką sceniczną, występowała, pisała teksty do cyrkowych numerów, szyła kostiumy, kleiła rekwizyty, a w kolejnym wcieleniu zaczęła malować swoje cyrkowe wspomnienia" - powiedziała Anna Fryczkowska w wywiadzie dla portalu zupełnieinnaopowiesc.com.

"Furia" - Alex Michaelides

Alex Michaelides to twórca scenariuszy do filmów takich jak "The Devil You Know" (2013) i "The Con is On" (2018). Pzez dwa lata pracował jako opiekun na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży. Wykorzystał te doświadczenia podczas pisania swojej pierwszej powieści "Pacjentka", która stała się światowym bestsellerem. "Furia" to opowieść o Lanie Farrar, gwieździe filmowej, która lata świetności ma już za sobą. Lana zaprasza najbliższych przyjaciół na weekend na swoją prywatną grecką wyspę. Mam być miło, jest co najmniej strasznie. Na jaw wychodzą dawne urazy, skrywane namiętności. Niedługo ktoś umrze...