Polacy nie mają wątpliwości, to bestseller. Ta mistrzowska seria dla dzieci jest sfilmowana i trafiła na listę lektur

W księgarniach jest mnóstwo książek dla dzieci. Dorośli wyławiają dla swoich pociech te najlepsze. Jedną z takich uwielbianych przez dużych i małych serii jest opowieść o zagubionych skarpetkach i ich przygodach.
Seria "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" Justyny Bednarek
"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" to bestsellerowa seria książek dla dzieci autorstwa Justyny Bednarek. Pierwsza opowieść ukazała się w 2015 r. i podbiła czytelników dużych i małych. Pomysł był genialnie prosty i bliski wszystkim. Wiadomo przecież, że w tajemniczych okolicznościach giną w pralkach, jak Polska długa i szeroka, skarpetki. Z wielu par zostają pojedyncze skarpetki. Justyna Bednarek w swoich skrzących się dowcipem książkach opowiada o przygodach zaginionych skarpetek. A dzieje się tam wiele. Skarpetki odkrywają swoje powołanie i np. jedna z nich trafia do polityki, a inna zostaje gwiazdą filmową.
Bestseller w 10 dni
"Dostałam awizo i idąc na pocztę, zobaczyłam na ulicy skarpetkę wyglądającą tak samo jak ta, która poprzedniego dnia zniknęła mi w praniu. Patrząc na nią, pomyślałam: „Skąd ty się tu wzięłaś, cwaniaro? Może uciekłaś przez dziurę pod pralką?”. I nagle doznałam olśnienia, że to właśnie historia, której szukałam. Musiałam być twórczo zdeterminowana, bo w mojej głowie natychmiast powstały opowieści o skarpetkach-uciekinierkach, każda z nich miała inne przygody, inny temperament i osobowość. Napisanie „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek” zajęło mi dokładnie 10 dni. I to właśnie one kompletnie zmieniły moje życie" - mówiła Justyna Bednarek w wywiadzie dla "Zwierciadła".
W takiej kolejności czytaj książki z serii "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" Justyny Bednarek
Seria „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” autorstwa Justyny Bednarek ma obecnie 9 tomów. Aby zachować ciągłość fabularną, książki najlepiej czytać w następującej kolejności:
- Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
- Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)
- Banda Czarnej Frotte. Skarpetki powracają!
- Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!
- Skarpetka na tropie, czyli kto ukradł złoty guzik?
- Sekretna historia skarpetek
- Opowieści spod podłogi. Skarpetki i ich przyjaciele
- Sandałem w czarną dziurę, czyli kosmiczne urodziny skarpetek
- Skarpetki kontra nicość, czyli kosmiczna misja otulistópek
"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" - mistrzowskie ilustracje
Integralna częścią książek o przygodach zaginionych skarpetek są mistrzowskie ilustracje Daniela de Latour.
"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" na ekranie
Na podstawie książek Justyny Bednarek powstał serial. "Niesamowite przygody skarpetek" to polsko-portugalska seria animowana, każdy odcinek opowiada o perypetiach innej skarpetki.
Skarpetki na liście lektur szkolnych
Książki o skarpetkach podbiły serca dzieci i rodziców w całej Polsce. Opowieść "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)" weszła do kanonu lektur Ministerstwa Edukacji Narodowej dla klas I-III szkół podstawowych.