Polacy nie mają wątpliwości, to bestseller. Ta mistrzowska seria dla dzieci jest sfilmowana i trafiła na listę lektur

W księgarniach jest mnóstwo książek dla dzieci. Dorośli wyławiają dla swoich pociech te najlepsze. Jedną z takich uwielbianych przez dużych i małych serii jest opowieść o zagubionych skarpetkach i ich przygodach.

Seria "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" Justyny Bednarek

"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" to bestsellerowa seria książek dla dzieci autorstwa Justyny Bednarek. Pierwsza opowieść ukazała się w 2015 r. i podbiła czytelników dużych i małych. Pomysł był genialnie prosty i bliski wszystkim. Wiadomo przecież, że w tajemniczych okolicznościach giną w pralkach, jak Polska długa i szeroka, skarpetki. Z wielu par zostają pojedyncze skarpetki. Justyna Bednarek w swoich skrzących się dowcipem książkach opowiada o przygodach zaginionych skarpetek. A dzieje się tam wiele. Skarpetki odkrywają swoje powołanie i np. jedna z nich trafia do polityki, a inna zostaje gwiazdą filmową.

Bestseller w 10 dni

"Dostałam awizo i idąc na pocztę, zobaczyłam na ulicy skarpetkę wyglądającą tak samo jak ta, która poprzedniego dnia zniknęła mi w praniu. Patrząc na nią, pomyślałam: „Skąd ty się tu wzięłaś, cwaniaro? Może uciekłaś przez dziurę pod pralką?”. I nagle doznałam olśnienia, że to właśnie historia, której szukałam. Musiałam być twórczo zdeterminowana, bo w mojej głowie natychmiast powstały opowieści o skarpetkach-uciekinierkach, każda z nich miała inne przygody, inny temperament i osobowość. Napisanie „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek” zajęło mi dokładnie 10 dni. I to właśnie one kompletnie zmieniły moje życie" - mówiła Justyna Bednarek w wywiadzie dla "Zwierciadła".

W takiej kolejności czytaj książki z serii "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" Justyny Bednarek

Seria „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” autorstwa Justyny Bednarek ma obecnie 9 tomów. Aby zachować ciągłość fabularną, książki najlepiej czytać w następującej kolejności:

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)

Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)

Banda Czarnej Frotte. Skarpetki powracają!

Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!

Skarpetka na tropie, czyli kto ukradł złoty guzik?

Sekretna historia skarpetek

Opowieści spod podłogi. Skarpetki i ich przyjaciele

Sandałem w czarną dziurę, czyli kosmiczne urodziny skarpetek

Skarpetki kontra nicość, czyli kosmiczna misja otulistópek

"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" - mistrzowskie ilustracje

Integralna częścią książek o przygodach zaginionych skarpetek są mistrzowskie ilustracje Daniela de Latour.

"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" na ekranie

Na podstawie książek Justyny Bednarek powstał serial. "Niesamowite przygody skarpetek" to polsko-portugalska seria animowana, każdy odcinek opowiada o perypetiach innej skarpetki.

Skarpetki na liście lektur szkolnych

Książki o skarpetkach podbiły serca dzieci i rodziców w całej Polsce. Opowieść "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)" weszła do kanonu lektur Ministerstwa Edukacji Narodowej dla klas I-III szkół podstawowych.