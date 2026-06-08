Dziennik Gazeta Prawana logo

To król włoskiego kryminału. Właśnie ukazał się przekład kolejnego bestselleru

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 21:08
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Andrea Camilleri
Ukazała się kolejna książka Andrei Camilleriego/PAP/EPA
Stworzył postać uwielbianego przez czytelników komisarza Salva Motalbano. Ten Sycylijczyk genialnie rozwiązuje kryminalne zagadki, jest wielkim smakoszem i zatwardziałym kawalerem. Seria książek, których bohaterem jest Salvo Montalbano, to bestsellery. Na podstawie powieści powstał przebojowy serial. Właśnie ukazała się w polskim przekładzie nowa książka autora serii o Montalbano, czyli Andrei Camillerego.

Andrea Camilleri zadebiutował jako autor kryminałów późno, bo pierwszy tom opowieści o komisarzu Salvo Montalbano ukazał się, gdy Camilleri miał 69 lat. Autor znany był już jako reżyser teatralny i telewizyjny, był wykładowcą aktorstwa. Książki o Montalbano to był strzał w dziesiątkę. Camilleri szybko pisał i publikował kolejne tomy, a czytelnicy czekali na nie z niecierpliwością.

Kim jest komisarz Montalbano?

Salvo Montalbano dostał od Camillerego nazwisko po zaprzyjaźnionym z nim hiszpańskim pisarzu Manuelu Vázquezie Montalbánie (1939-2003), którego kryminały z prywatnym detektywem Pepe Carvalho Camilleri bardzo lubił. Komisarz Montalbano to wielbiciel dobrego jedzenia i sycylijskiej kuchni. Może odpuścić wszystko, ale dobry obiad na pewno zje. Gosposią i kucharką komisarza Montalbano jest Adelina Cirrinciò, która gotuje po prostu jak anioł, a jej specjalnością jest oczywiście kuchnia sycylijska. Narzeczoną komisarza Salvo Montalbano jest Livia Burlando. Kochają się, ale mieszkają osobno i o ślubie nie myślą. Montalbano genialnie rozwiązuje zagadki kryminalne, a pomaga mu w tym bardzo oryginalna grupa policjantów - to m.in. inspektorzy Domenico "Mimì" Augello i Giuseppe Fazio oraz dobroduszny Agatone Catarella.

Polacy nie mają wątpliwości, to bestseller. Ta mistrzowska seria dla dzieci jest sfilmowana i trafiła na listę lektur
Polacy nie mają wątpliwości, to bestseller. Ta mistrzowska seria dla dzieci jest sfilmowana i trafiła na listę lektur

Nie tylko Montalbano - przekład kolejnego kryminału Camillerego

Właśnie ukazała się nieznana jeszcze polskim czytelnikom książka Andrei Camillerego pt. „Nie dotykaj mnie” (oryg. Noli me tangere); tłumaczenie - Monika Woźniak. To trzymający w napięciu kryminał, który odchodzi od klasycznego cyklu o komisarzu Montalbano, skupiając się na tajemniczym zaginięciu żony znanego pisarza. Śledztwo prowadzi tym razem komisarz Maurizi, który szybko odkrywa, że za pozornie romantyczną układanką kryje się mistyfikacja, a zniknięcie kobiety okazuje się bardziej tajemnicze, niż na początku mógł przypuszczać.

Ludzie szukają na Sycylii Vigàty, gdzie mieszkał Savo Montalbano

Vigàta to fikcyjne sycylijskie miasto, w którym toczy się akcja popularnej serii kryminalnej Andrei Camilleriego o komisarzu Salvo Montalbano. W rzeczywistości literacki pierwowzór miasta znajduje się w rodzinnym mieście pisarza, Porto Empedocle, natomiast sam serial kręcony jest głównie w barokowych plenerach Scicli. Camilleri mieszkał przez dziesięciolecia w Rzymie, ale pochodził z Sycylii. Tam też ulokował Montalbano.

Agnieszka Osiecka o mężu: chłopak, który mnie złościł, nużył i śmieszy
Agnieszka Osiecka o mężu: chłopak, który mnie złościł, nużył i śmieszy

Kolejność czytania książek Camillerego o Montalbano

Seria sycylijskich kryminałów o komisarzu Salvo Montalbano, autorstwa Andrei Camilleriego, liczy ponad 30 tomów. Najlepiej czytać je w kolejności publikacji, poczynając od wydanego w 1994 roku "Kształtu wody", aby śledzić rozwój losów bohatera. Pierwszych 10 to:

  • "Kształt wody" (La forma dell'acqua, 1994)
  • "Pies z terakoty" (Il cane di terracotta, 1996)
  • "Złodziej kanapek" (Il ladro di merende, 1996)
  • "Głos skrzypiec" (La voce del violino, 1997)
  • "Wycieczka do Tindari" (La gita a Tindari, 2000)
  • "Zapach nocy" (L'odore della notte, 2001)
  • "Krople w morzu" (Il giro di boa, 2003)
  • "Cierpliwość pająka" (La pazienza del ragno, 2004)
  • "Papierowy księżyc" (La luna di carta, 2005)Ślad na piasku (La vampa d'agosto, 2006)

Serial o komisarzu Montalbano

Na podstawie prozy Andrei Camilleriego powstał serial. Rolę komisarza Salva Montalbano gra Luca Zingaretti.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: książkibestsellerkryminał
Powiązane
Fronczewski
Cytat dnia. Piotr Fronczewski. "Zostałem chyba wyposażony przez naturę..."
Roman Wilhelmi w serialu "Alternatywy 4"
8 najlepszych cytatów Romana Wilhelmiego. Większość na pewno znacie
Nagroda Literacka Nike 2025
Kto napisał najlepszą książkę roku 2026? Ogłoszono listę nominowanych
Płaza
Czytelnicy uwielbiają jego powieści. Nowa książka laureata wielu nagród uwodzi
Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Zacząłem myśleć, czy tak łatwo być..."
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo król włoskiego kryminału. Właśnie ukazał się przekład kolejnego bestselleru »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Obniża cholesterol, stabilizuje cukier i wspomaga trawienie
Telewizor, PRL
Ciekawostki z czasów PRL. Młodzi polegną, starsi będą święcić triumfy. Quiz
"Kontyngent"
Jeden z najlepszych seriali wojennych ostatnich lat. To już przedostatni odcinek
Tankowanie paliwa cena benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 8 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Nowa Toyota C-HR+
Polacy kupują 399 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj