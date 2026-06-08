To król włoskiego kryminału. Właśnie ukazał się przekład kolejnego bestselleru

Andrea Camilleri zadebiutował jako autor kryminałów późno, bo pierwszy tom opowieści o komisarzu Salvo Montalbano ukazał się, gdy Camilleri miał 69 lat. Autor znany był już jako reżyser teatralny i telewizyjny, był wykładowcą aktorstwa. Książki o Montalbano to był strzał w dziesiątkę. Camilleri szybko pisał i publikował kolejne tomy, a czytelnicy czekali na nie z niecierpliwością.

Kim jest komisarz Montalbano?

Salvo Montalbano dostał od Camillerego nazwisko po zaprzyjaźnionym z nim hiszpańskim pisarzu Manuelu Vázquezie Montalbánie (1939-2003), którego kryminały z prywatnym detektywem Pepe Carvalho Camilleri bardzo lubił. Komisarz Montalbano to wielbiciel dobrego jedzenia i sycylijskiej kuchni. Może odpuścić wszystko, ale dobry obiad na pewno zje. Gosposią i kucharką komisarza Montalbano jest Adelina Cirrinciò, która gotuje po prostu jak anioł, a jej specjalnością jest oczywiście kuchnia sycylijska. Narzeczoną komisarza Salvo Montalbano jest Livia Burlando. Kochają się, ale mieszkają osobno i o ślubie nie myślą. Montalbano genialnie rozwiązuje zagadki kryminalne, a pomaga mu w tym bardzo oryginalna grupa policjantów - to m.in. inspektorzy Domenico "Mimì" Augello i Giuseppe Fazio oraz dobroduszny Agatone Catarella.

Nie tylko Montalbano - przekład kolejnego kryminału Camillerego

Właśnie ukazała się nieznana jeszcze polskim czytelnikom książka Andrei Camillerego pt. „Nie dotykaj mnie” (oryg. Noli me tangere); tłumaczenie - Monika Woźniak. To trzymający w napięciu kryminał, który odchodzi od klasycznego cyklu o komisarzu Montalbano, skupiając się na tajemniczym zaginięciu żony znanego pisarza. Śledztwo prowadzi tym razem komisarz Maurizi, który szybko odkrywa, że za pozornie romantyczną układanką kryje się mistyfikacja, a zniknięcie kobiety okazuje się bardziej tajemnicze, niż na początku mógł przypuszczać.

Ludzie szukają na Sycylii Vigàty, gdzie mieszkał Savo Montalbano

Vigàta to fikcyjne sycylijskie miasto, w którym toczy się akcja popularnej serii kryminalnej Andrei Camilleriego o komisarzu Salvo Montalbano. W rzeczywistości literacki pierwowzór miasta znajduje się w rodzinnym mieście pisarza, Porto Empedocle, natomiast sam serial kręcony jest głównie w barokowych plenerach Scicli. Camilleri mieszkał przez dziesięciolecia w Rzymie, ale pochodził z Sycylii. Tam też ulokował Montalbano.

Kolejność czytania książek Camillerego o Montalbano

Seria sycylijskich kryminałów o komisarzu Salvo Montalbano, autorstwa Andrei Camilleriego, liczy ponad 30 tomów. Najlepiej czytać je w kolejności publikacji, poczynając od wydanego w 1994 roku "Kształtu wody", aby śledzić rozwój losów bohatera. Pierwszych 10 to:

"Kształt wody" (La forma dell'acqua, 1994)

"Pies z terakoty" (Il cane di terracotta, 1996)

"Złodziej kanapek" (Il ladro di merende, 1996)

"Głos skrzypiec" (La voce del violino, 1997)

"Wycieczka do Tindari" (La gita a Tindari, 2000)

"Zapach nocy" (L'odore della notte, 2001)

"Krople w morzu" (Il giro di boa, 2003)

"Cierpliwość pająka" (La pazienza del ragno, 2004)

"Papierowy księżyc" (La luna di carta, 2005)Ślad na piasku (La vampa d'agosto, 2006)

Serial o komisarzu Montalbano

Na podstawie prozy Andrei Camilleriego powstał serial. Rolę komisarza Salva Montalbano gra Luca Zingaretti.