Nowa powieść autorki bestsellerowej "Olive Kitteridge" z nominacją do Bookera. Wkrótce polska premiera

Amerykańska pisarka Elizabeth Strout była już dwa nominowana do Nagrody Bookera za książki "Mam na imię Lucy" i "William". Autorka do tej pory nie zdobyła tej nagrody.

Wkrótce polski przekład nowej powieści Elizabeth Strout

Tym razem kapituła Nagrody Bookera docenila powieść Elizabeth Strout pt. "To, o czym nie mówimy" ("The Things We Never Say"), która w Polsce ukaże się 12 sierpnia nakładem Wydawnictwa Wielka Litera w przekładzie Kai Gucio. Głównym bohaterem powieści jest Artie Dam, nauczyciel historii, który ma świetny kontakt z uczniami. Artie z pozoru ma wszystko, co potrzebne jest do szczęścia. On jednak czuje, że czegoś mu bardzo brak.

Świat Olive Kitteridge

"Olive Kitteridge" to powieść Elizabeth Strout z 2008 roku. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym nadmorskim miasteczku Crosby w stanie Maine. Tytułową bohaterką jest Olive Kitteridge, emerytowana nauczycielka matematyki. Olive jest silna, arogancka i bezkompromisowa, ale pod tą zbroją kryją się kruchość i wrażliwość. Książka pt. "Olive Kitteridge" zachwyciła czytelników. Została nagrodzona m.in. Nagrodą Pulitzera. Na jej podstawie nakręcono 4-odcinkowy serial pod tym samym tytułem, w którym główną rolę zagrała Frances McDormand. Kontynuacją powieści jest książka "Olive powraca". Postaci z "Olive Kitteridge" pojawiają się też w innych powieściach Strout, np. w "Lucy i morze".

Długa lista nominacji do Nagrody Bookera 2026

Nagroda Bookera to jedna z najbardziej znanych i cenionych na świecie nagród literackich, przyznawana corocznie za najlepszą powieść. Wręczana od 1969 roku w Wielkiej Brytanii. Wśród nominowanych i nagrodzonych z lat ubiegłych znajdziemy nazwiska, które miłośnicy literatury pięknej znają zapewne doskonale. To choćby Margaret Atwood, Sally Rooney, Paul Auster, Ottessa Moshfegh, David Szalay czy George Saunders. W tym roku na liście książek, które mają szansę na Nagrodę Bookera znalazły się: