Nowa powieść autorki bestsellerowej "Olive Kitteridge" z nominacją do Bookera. Wkrótce polska premiera

Amerykańska pisarka Elizabeth Strout była już dwa nominowana do Nagrody Bookera za książki "Mam na imię Lucy" i "William". Autorka do tej pory nie zdobyła tej nagrody.
Wkrótce polski przekład nowej powieści Elizabeth Strout
Tym razem kapituła Nagrody Bookera docenila powieść Elizabeth Strout pt. "To, o czym nie mówimy" ("The Things We Never Say"), która w Polsce ukaże się 12 sierpnia nakładem Wydawnictwa Wielka Litera w przekładzie Kai Gucio. Głównym bohaterem powieści jest Artie Dam, nauczyciel historii, który ma świetny kontakt z uczniami. Artie z pozoru ma wszystko, co potrzebne jest do szczęścia. On jednak czuje, że czegoś mu bardzo brak.
Świat Olive Kitteridge
"Olive Kitteridge" to powieść Elizabeth Strout z 2008 roku. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym nadmorskim miasteczku Crosby w stanie Maine. Tytułową bohaterką jest Olive Kitteridge, emerytowana nauczycielka matematyki. Olive jest silna, arogancka i bezkompromisowa, ale pod tą zbroją kryją się kruchość i wrażliwość. Książka pt. "Olive Kitteridge" zachwyciła czytelników. Została nagrodzona m.in. Nagrodą Pulitzera. Na jej podstawie nakręcono 4-odcinkowy serial pod tym samym tytułem, w którym główną rolę zagrała Frances McDormand. Kontynuacją powieści jest książka "Olive powraca". Postaci z "Olive Kitteridge" pojawiają się też w innych powieściach Strout, np. w "Lucy i morze".
Długa lista nominacji do Nagrody Bookera 2026
Nagroda Bookera to jedna z najbardziej znanych i cenionych na świecie nagród literackich, przyznawana corocznie za najlepszą powieść. Wręczana od 1969 roku w Wielkiej Brytanii. Wśród nominowanych i nagrodzonych z lat ubiegłych znajdziemy nazwiska, które miłośnicy literatury pięknej znają zapewne doskonale. To choćby Margaret Atwood, Sally Rooney, Paul Auster, Ottessa Moshfegh, David Szalay czy George Saunders. W tym roku na liście książek, które mają szansę na Nagrodę Bookera znalazły się:
- Chloe Aridjis, „The Shadow of the Object”,
- Emma Cline, „Switzy”,
- Makenna Goodman, „Helen of Nowhere”,
- M. John Harrison, „The End of Everything”,
- Marlon James, „The Disappearers”,
- Luke Kennard, „Black Bag”,
- Kenan Orhan, „The Renovation”,
- Rebecca Perry, „May We Feed the King”,
- Gwendoline Riley, „The Palm House”,
- Elizabeth Strout, „The Things We Never Say” - polski tytuł "To, o czym nie mówimy"
- Douglas Stuart, „John of John” - polski tytuł "John, syn Johna", premiera zapowiadana na jesień br.
- Djamel White, „All Them Dogs”,
- Missouri Williams, „The Vivisectors”
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.