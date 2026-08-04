Dziennik.pl logo

Nowa powieść autorki bestsellerowej "Olive Kitteridge" z nominacją do Bookera. Wkrótce polska premiera

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
31 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kobieta czyta
Już wkrótce premiera polskiego tłumaczenia książki uwielbianej przez czytelników autorki/Shutterstock
Kilka dni temu kapituła Nagrody Bookera ogłosiła długą listę trzynastu książek, które walczą o to prestiżowe wyróżnienie. Dwie z tych książek będziemy jeszcze w tym roku mogli przeczytać po polsku. Jedna z nich nosi tytuł "To, o czym nie mówimy", a napisała ją autorka bestselleru "Olive Kitteridge".

Amerykańska pisarka Elizabeth Strout była już dwa nominowana do Nagrody Bookera za książki "Mam na imię Lucy" i "William". Autorka do tej pory nie zdobyła tej nagrody.

Wkrótce polski przekład nowej powieści Elizabeth Strout

Tym razem kapituła Nagrody Bookera docenila powieść Elizabeth Strout pt. "To, o czym nie mówimy" ("The Things We Never Say"), która w Polsce ukaże się 12 sierpnia nakładem Wydawnictwa Wielka Litera w przekładzie Kai Gucio. Głównym bohaterem powieści jest Artie Dam, nauczyciel historii, który ma świetny kontakt z uczniami. Artie z pozoru ma wszystko, co potrzebne jest do szczęścia. On jednak czuje, że czegoś mu bardzo brak.

Świat Olive Kitteridge

"Olive Kitteridge" to powieść Elizabeth Strout z 2008 roku. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym nadmorskim miasteczku Crosby w stanie Maine. Tytułową bohaterką jest Olive Kitteridge, emerytowana nauczycielka matematyki. Olive jest silna, arogancka i bezkompromisowa, ale pod tą zbroją kryją się kruchość i wrażliwość. Książka pt. "Olive Kitteridge" zachwyciła czytelników. Została nagrodzona m.in. Nagrodą Pulitzera. Na jej podstawie nakręcono 4-odcinkowy serial pod tym samym tytułem, w którym główną rolę zagrała Frances McDormand. Kontynuacją powieści jest książka "Olive powraca". Postaci z "Olive Kitteridge" pojawiają się też w innych powieściach Strout, np. w "Lucy i morze".

Długa lista nominacji do Nagrody Bookera 2026

Nagroda Bookera to jedna z najbardziej znanych i cenionych na świecie nagród literackich, przyznawana corocznie za najlepszą powieść. Wręczana od 1969 roku w Wielkiej Brytanii. Wśród nominowanych i nagrodzonych z lat ubiegłych znajdziemy nazwiska, które miłośnicy literatury pięknej znają zapewne doskonale. To choćby Margaret Atwood, Sally Rooney, Paul Auster, Ottessa Moshfegh, David Szalay czy George Saunders. W tym roku na liście książek, które mają szansę na Nagrodę Bookera znalazły się:

  • Chloe Aridjis, „The Shadow of the Object”,
  • Emma Cline, „Switzy”,
  • Makenna Goodman, „Helen of Nowhere”,
  • M. John Harrison, „The End of Everything”,
  • Marlon James, „The Disappearers”,
  • Luke Kennard, „Black Bag”,
  • Kenan Orhan, „The Renovation”,
  • Rebecca Perry, „May We Feed the King”,
  • Gwendoline Riley, „The Palm House”,
  • Elizabeth Strout, „The Things We Never Say” - polski tytuł "To, o czym nie mówimy"
  • Douglas Stuart, „John of John” - polski tytuł "John, syn Johna", premiera zapowiadana na jesień br.
  • Djamel White, „All Them Dogs”,
  • Missouri Williams, „The Vivisectors”
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: książkabestsellerBooker
Powiązane
Kożuchowska
Małgorzata Kożuchowska zagra legendę PRL. Kiedy będzie można ją zobaczyć?
Konwicki
Jego książka pokazuje, jaki PRL był naprawdę. Powieść od lat jest szkolną lekturą
Sestero, Wiseau
"Najlepszy najgorszy film świata", czyli "The Room", to hit. Greg Sestero: Interesująca lekcja życia [ROZMOWA]
Masłowska
Pierwszy bestseller napisała, gdy miała 19 lat. Adaptacja to kultowy film. Teraz wydaje płytę
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowa powieść autorki bestsellerowej "Olive Kitteridge" z nominacją do Bookera. Wkrótce polska premiera »
Zobacz
|
Nowa Cupra Raval
Polacy kupują 667 aut dziennie. Koncern nokautuje cenniki rywali. Oto nowe auto za mniej niż 100 tys. zł
Wałerij Załużny, Załużny
Wałerij Załużny: "Nigdy do NATO nie wstąpimy". Generał wskazał skuteczniejszy sojusz
Kaczyński, Morawiecki
Morawiecki zdradza plany Kaczyńskiego z pandemii. To chciał przeforsować prezes PiS
oszczędzanie, oszczędności, pieniądze, IKE, IKZE
Nowy podatek w Polsce od 2027 roku. Szykuje się rewolucja w portfelach Polaków
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Wskazał nowy cel Moskwy. "Putin dąży do całkowitego zniszczenia"
Zbiórka podpisów pod obywatelsk? ustaw? dot. reformy prawa ?owieckiego
Nazwała Igę Świątek "głupiutką". Ewa Woydyłło znowu zabrała głos
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj