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Joanna Kulig zagra ikonę popu. Polska aktorka w nowej, zaskakującej roli

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:13
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Joanna Kulig
Joanna Kulig zagra Britney Spears/AKPA
Joanna Kulig zagra amerykańską ikonę popu, czyli Britney Spears. Scenariusz jest inspirowany burzliwym życiem gwiazdy. Premiera tego spektaklu będzie jednym z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu w Teatrze Telewizji. Kiedy premiera?

Joannę Kulig, jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek, znaną z ról w takich filmach jak "Zimna wojna" czy "Ida", już wkrótce zobaczymy w roli Britney Spears, wielkiej gwiazdy pop.

"To będzie wyjątkowe widowisko" - "Britney" w Teatrze Telewizji

Joanna Kulig zagra tytułową bohaterkę spektaklu "Britney" przygotowywanym dla Teatru Telewizji. Autorem sztuki jest Jarosław Murawski, natomiast za reżyserię odpowiada Ewelina Marciniak. Teatr Telewizji zapowiada produkcję jako jedną z najważniejszych premier nadchodzącego sezonu. "To będzie jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Joanna Kulig wraca na ekrany w zupełnie nowej roli. Aktorka zagra główną postać w nowym spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem «Britney». Sztukę napisaną przez Jarosława Murawskiego wyreżyseruje Ewelina Marciniak. Zapowiada się wyjątkowe widowisko" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Joanna Kulig o roli Britney Spears

Joanna Kulig "Znowu musiałam się zebrać i wejść w teatralną pracę. Granie w filmie wiąże się z intensywnymi i szybkimi emocjami, które po zakończeniu projektu trzeba odstawić na bok. W tej strukturze dramaturgicznej Teatru Telewizji trzeba poświęcić więcej czasu na wypracowanie roli" - powiedziała aktorka w rozmowie z TVP Info podczas Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

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Scenariusz sztuki "Britney" opowiada o losach amerykańskiej gwiazdy, która karierę zrobiła jako nastolatka za sprawą hitu "...Baby One More Time". Kolejne przeboje, takie jak "Oops!... I Did It Again" czy "Toxic", przyniosły jej status ikony popkultury, ale też ogromną presję ze strony mediów.

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Kiedy premiera spektaklu "Britney"?

Dokładna data premiery spektaklu "Britney" w Teatrze Telewizji TVP nie została jeszcze podana, ale produkcja ma trafić na ekrany przed końcem 2026 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Joanna Kuligteatr telewizjiBritney Spears
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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