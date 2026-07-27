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Pierwszy bestseller napisała, gdy miała 19 lat. Adaptacja to kultowy film. Teraz wydaje płytę

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:06
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Masłowska
Zachwyciła debiutancką powieścią. "Wojna polsko-ruska" szokowała i zachwycała/AKPA
Jej pierwsza książka pt. "Wojna polsko-ruska" była literackim objawieniem. Szokowała i zachwycała. Na podstawie powieści powstał film, który ma już status kultowego. Autorka nadal jest w centrum uwagi. Próbuje swoich sił na różnych polach. Teraz wydała płytę.

Dorota Masłowska, bo o niej mowa, niedawno świętowała urodziny. Na świat przyszła 3 lipca 1983 roku w Wejherowie. Jest najmłodszą laureatką Literackiej Nagrody Nike. Debiutowała w organizowanym przez miesięcznik "Twój Styl" konkursie "Dzienniki Polek" (2000), w którym została nagrodzona.

Powieść 19-latki, która wstrząsnęła Polską

Dorota Masłowska "Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną" napisała w miesiąc. Miał 19 lat i przygotowywała się do matury. Książka ukazała się w drugiej połowie 2002 roku w wydawnictwie Lampa i Iskra Boża. Książka, prócz rozgłosu i szerokiego zainteresowania autorką, przyniosła Masłowskiej Paszport Polityki. Nagrodę przyznano młodej pisarce „za osobiste spojrzenie na polską rzeczywistość oraz twórcze wykorzystanie języka pospolitego”. Powieść była nominowana także do Nagrody Literackiej Nike. Została przełożona na języki angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, słowacki, węgierski i włoski.

Skąd wziął się tytuł powieści "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną"?

"Jeden chłopak pracował w pubie w Wejherowie i powiedział mi, że przyszedł do niego skin i powiedział, że tu się toczy wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Byłam zszokowana, że ludzie coś takiego sobie wymyślają. W mieście było może z pięciu Rosjan, którzy przyjechali do Żarnowca do pracy. A tu wojna... Było to takie absurdalne, że zaczęło mi się podobać" - powiedziała Dorota Masłowska w wywiadzie z Barbarą Pietkiewicz dla "Polityki".

Film "Wojna polsko-ruska"

W 2009 r. premierę miał film zrobiony na podstawie powieści Masłowskiej. "Wojnę polsko-ruską", który wyreżyserował Xavery Żuławski. Andrzej Robakowski, bardziej znany w swoim środowisku jako "Silny" jest agresywnym dresiarzem (świetna, wielokrotnie nagradzana rola Borysa Szyca), który pewnego dnia dowiaduje się przypadkiem, że chce go rzucić ukochana dziewczyna Magda. Jako że "Silny" z natury jest dosyć popędliwy, z frustracji i wściekłości demoluje miejscowy bar, czym naraża się jego właścicielowi "Lewemu". Zdaniem Xawerego Żuławskiego "Wojna polsko-ruska" to przede wszystkim opowieść "o Wyobraźni i o jej sile sprawczej. Może wszyscy jesteśmy wytworami czyjejś wyobraźni? Autorka z nudów wymyśla bohatera Silnego i jego świat, który powstaje przed nim, jest budowany, "rodzi się". Film zdobył wiele nagród, w tym m.in. Srebrne Lwy na FPFF w Gdyni.

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Nagroda Nike dla Doroty Masłowskiej

W 2005 ukazała się druga powieść Doroty Masłowskiej pt. "Paw królowej", która znowu podzieliła krytyków i czytelników. Były zachwyty i mocna krytyka. Przewodniczący jury Henryk Bereza podkreślił, że druga książka autorki jest jeszcze wybitniejsza od pierwszej. Styl utworu opiera się na buncie wobec tradycyjnego języka literackiego i czerpie z rytmów hip-hopu, slangu oraz mass mediów.

Twórczość Doroty Masłowskiej

Dorota Masłowska napisała dwa świetnie przyjęte i wystawiane dramaty - "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" oraz "Między nami dobrze jest". Wydała też m.in. "Jak zostałam wiedźmą", "Magiczną ranę", "Mam tak samo jak ty", "innych ludzi".

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Muzyczne projekty Doroty Masłowskiej

Dorota Masłowska realizuje się także w muzyce. To alternatywne projekty Mister D. oraz solowy projekt DOROTA, łącząc bezkompromisowe teksty z elektroniką i hip-hopem. Jej najnowszym projektem muzycznym - zrobionym wspólnie z kompozytorem Wacławem Zimplem - jest MY I JA. Po trwającej ponad rok wspólnej pracy zaprezentowali w czerwcu swój pierwszy singiel - "Zapamiętaj te wakacje" - będący, jak sami określili, wakacyjnym anty-bangerem. Utwór zapowiada album, który ukaże się w listopadzie, artyści nie zdradzają jednak jego tytułu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: bestsellerpłytaDorota Masłowska
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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