Daniel Olbrychski i Anna Romantowska to znani i lubiani aktorzy. Obydwoje mają na koncie wiele ról w filmach i serialach. Teraz wspólnie pojawią się na jednej scenie. Wystąpią w spektaklu "Przebłyski" w reżyserii Agaty Dudy przygotowywanym przez Teatr Gudejko.

"Przebłyski". O czym jest spektakl?

"Przebłyski" to spektakl, który jest lustrem każdej pary. Pokazany na scenie związek to bardzo długa relacja. Powiedzieć, że wydarzyło się w nim wszystko, to tak, jakby nic nie powiedzieć. W teatrze każdy z nas obecny jest ze swoją wrażliwością i różnymi doświadczeniami.

Tylko od nas zależy, które wspomnienie bohaterów sztuki nas rozbawi, które uznamy za tragiczne, okropne, a które za głupie. Autorem spektaklu "Przebłyski" jest Serge Kribus.

To świetny obserwator. Dzięki temu czujemy prawie intymny związek z jego bohaterami. Bywa, że wstydzimy się za nich, bo postępowaliśmy podobnie, innym razem śmiejemy się, bo widzimy na scenie reakcje naszych bliskich.

Świat wykreowany przez Agatę Dudę-Gracz przekracza rzeczywistość. Jest jak poezja, czasami prawdziwszy niż codzienna kromka chleba z żółtym serem. Do tego jeszcze muzyka na żywo Wojtka Krzaka i Mai Kleszcz, i mamy świat, w którym nigdy nie byliśmy… albo taki, w którym jesteśmy od zawsze. Teatr to sprzeczności i emocje. Mrok i przebłyski.

"Przebłyski". Kto gra? Kto zrealizował ten spektakl?

W spektaklu "Przebłyski" główne role grają Daniel Olbrychski oraz Anna Romantowska.

Autorem sztuki jest Serge Kribus a za tłumaczenie odpowiada Bogusława Frosztęga.

Spektakl "Przebłyski" wyreżyserowała Agata Duda-Gracz.

Na scenie aktorom z muzyką na żywo towarzyszą Maja Kleszcz oraz Wojciech Krzak.

"Przebłyski". Kiedy i gdzie można zobaczyć spektakl?

Sztukę "Przebłyski" Teatru Gudejko będzie można obejrzeć w Collegium Nobilium. Wystawiana będzie 28 września o godz. 16.30 i 19.00. Bilety do nabycia https://www.teatrgudejko.pl/spektakle/przeblyski/