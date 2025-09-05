Radosław Pazura i Dorota Chotecka są aktorskim małżeństwem od wielu lat, ale jeszcze nigdy nie wystąpili razem na jednej teatralnej scenie. Spektakl "Opiekunka na zabój" to ich debiut na deskach teatru.

"Opiekunka na zabój". O czym jest spektakl?

W pewnym apartamencie, gdzie Dior miesza się z tajemnicą, a gwiazdki Michelin same wskakują do rosołu, w zbyt głęboki sen zapadł bardzo zamożny człowiek. Wymaga kosztownej opieki, dlatego zatrudniono mu biedną opiekunkę.

Zofia Kramarczyk rozpoczyna pracę w prestiżowym „Miasteczku Wilanów”, jako opiekunka pana Stanisława. Gdy rodowita szurmiejowiczanka myśli, że życie wreszcie się do niej uśmiechnęło, w drzwiach rezydencji pojawiają się niespodziewani goście – jak przystało na Wilanów – bardzo reprezentacyjni… Czy święty Jamroży pomoże stworzonej do roli ofiary Zofii, wybrnąć z kłopotów? I czy stojąc oko w oko z przestępcami nasza bohaterka obroni doktorat z życia?

"Opiekunka na zabój". Aldona Jankowska w roli reżyserki i scenarzystki

Za spektaklem "Opiekunka na zabój" stoi inna znana aktorka. To Aldona Jankowska, którą widzowie mogą kojarzyć m.in. z roli pani Jadzi w serialu "Na dobre i na złe". Tym razem debiutuje w roli reżyserki i scenarzystki. Współpracuje przy tym spektaklu z Aleksandrą Wolff.

Dla mnie osobiście, jest to realizacja marzenia o wystawieniu na scenie sztuki, którą napisałam razem z Olą Wolf. Pisałyśmy ją dla przyjemności. Czasem zostawiałyśmy tę naszą pisaninę na dłuższy czas, a potem wracałyśmy do niej jak do przyjaciółki, która tęskni i upomina się o uwagę. W miarę upływu czasu, w sercach naszych "autorek" zrodziła się nadzieja na wystawienie sztuki. Przede wszystkim stało się to po spotkaniach z Emilianem Kamińskim, który w tym tekście zauważył potencjał i dał mu tyle serdeczności. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest uczucie, kiedy świat, który był tylko w naszych myślach, nagle nabiera kształtu i tworzy się na nowo na scenie – mówi Aldona Jankowska.

"Opiekunka na zabój". Kto gra? Obsada

W spektaklu "Opiekunka na zabój" wystąpią:

Dorota Chotecka w roli tytułowej opiekunki

Justyna Sieńczyłło/Lucyna Malec jako pierwsza dama Wilanowa Alicja

Milena Staszuk w roli skrzypaczki Doroty

Radosław Pazura jako zazdrosny na zabój Mirek.

"Opiekunka na zabój". Kiedy i gdzie zobaczyć spektakl?

Premiera spektaklu "Opiekunka na zabój" otwiera nowy sezon teatralny 2025/2026 w Teatrze Kamienica. Odbędzie się ona 16 września. Kolejne spektakle odbędą się 17 września oraz 1 października również w Teatrze Kamienica.