Nagroda Nobla przyznawana jest co roku. Tegoroczny tydzień noblowski rozpoczął się w miniony poniedziałek, czyli 6 października. Ogłoszono już laureatów Nobla 2025 w dziedzinie medycyny, fizyki oraz chemii.

W czwartek 9 października poznamy nazwisko laureata w dziedzinie literatury. To kategoria, która co roku budzi ogromne emocje.

Nobel 2025 z literatury. Czy istnieje niepisana zasada przyznawania tej nagrody?

Okazuje się, że w ostatnich latach Nobla w dziedzinie literatury przyznawano wedle jednej, niepisanej zasady. Na czym dokładnie miała polegać? Okazuje się, że nagroda Nobla 2025 z literatury trafiała naprzemiennie raz w ręce mężczyzny, raz kobiety. Jeśli rzeczywiście takowa zasada istnieje i sprawdzi się również w tym roku, to tym razem literacki Nobel 2025 powinien trafić w ręce mężczyzny.

W ubiegłym roku nagroda Nobla 2024 została przyznana kobiecie. Była nią Han Kang z Korei Południowej. Jeżeli w tym roku nagrodzoną osobą zostałby pisarz albo pisarka z Polski to byłby to szósty Nobel dla naszego kraju.

Literacki Nobel 2025. Polka wśród faworytów

Nobel w dziedzinie literatury to jedna z tych nagród, która co roku budzi ogromne emocje i poruszenie. Nie inaczej będzie zapewne w tym roku. Zanim zostanie wręczona krąży lista nazwisk faworytów, którzy mogą na nią liczyć.

Wśród nich znalazła się również Polka. Jej szanse na literackiego Nobla 2025 oceniane są bardzo wysoko. O kim mowa? O Hannie Krall, która jest pisarką, ale również reportażystką i dziennikarką. Na swoim koncie ma takie książki jak "Zdążyć przed Panem Bogiem", "Sublokatorka", "Biała Maria" czy "Wyjątkowo długa linia".

Nobel 2025 z literatury. Kto na liście faworytów?

Poza Hanną Krall na liście faworytów do nagrody Nobla 2025 w dziedzinie literatury znaleźli się także:

Salman Rushdie

Haruki Murakami

László Krasznohorkai

Mircea Cartarescu

Can Xue

Anne Carson.

Kto z polskich pisarzy dostał Nobla?

Literacka nagroda Nobla w ręce Polaków trafiła do tej pory aż sześć razy. W 2019 roku otrzymała ją Olga Tokarczuk. Akademia doceniła jej "narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia". Poza nią wśród otrzymała tę nagrodę również Wisława Szymborska w 1996 roku.

Pierwszym laureatem Nobla w dziedzinie literatury był w 1905 roku Henryk Sienkiewicz. Otrzymał ją "za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu". W 1924 roku Nobla z literatury dostał Władysław Reymont za monumentalnych "Chłopów". W 1980 roku wyróżniono Czesława Miłosza. Poeta i eseista otrzymał tę nagrodę "za bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów". Czy Nobel literacki 2025 trafi w ręce Polki? O tym przekonamy się już niedługo.