Najlepsza książka roku wybrana. Jaki ma tytuł?

Nagroda Literacka "Nike" została przyznana w tym roku po raz 29.. Laureatką, którą wybrali zarówno czytelnicy, jak i jurorzy została Eliza Kącka.

Pisarka otrzymała nagrodę Nike za książkę "Wczoraj byłaś zła na zielono". Autorka otrzymała statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. W jury Nike 2025 zasiadali w tym roku: Justyna Jaworska (przewodnicząca jury), Anna Arno, Witold Bereś, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mentzel, Radosław Romaniuk, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska oraz Krzysztof Siwczyk.

Nagroda Literacka "Nike" 2025. Co laureatka powiedziała odbierając nagrodę?

Eliza Kącka odbierając nagrodę Nike 2025 powiedziała, że "ta książka to pomoc i pomost między różnymi światami". (…) Niczego w nas nie zamyka. Otwiera nas na bardzo wiele - tak jury argumentowało swoją decyzję. Laureatka Nagrody Literackiej "Nike" 2025 dziękując za nagrodę przyznała, że stoi na scenie "jako matka-literatka, która słyszała niemy krzyk swojego dziecka". I swój własny. Myślę o matkach, które to doświadczenie podzielają. I również w ich imieniu odbieram tę nagrodę - mówiła Eliza Kącka.

Eliza Kącka otrzymała Nike 2025. O czym jest jej książka?

Książka, która otrzymała Nike 2025, czyli "Wczoraj byłaś zła na zielono" to esej autobiograficzny. Autorka opisała w niej codzienność matki wychowującej neuroatypowe dziecko. To próba zrozumienia i opisania doświadczenia, które wymyka się standardowym schematom.

To opowieść o podwójnym doświadczeniu pewnej odmienności i nieprzystawalności do narzuconych społecznie ram. O mozolnym, ale pięknym budowaniu trudnej, nieoczywistej relacji. O byciu matką i córką. O życiowym dryfie, performowaniu świata i wydreptywaniu wiedzy. O dzielności. O miłości. O życiu w kokonie i wychodzeniu z niego motylem. O tym, ile mogą znaczyć słowa i jak to jest widzieć je w kolorach. Warto wspomnieć, że na podstawie książki Elizy Kąckiej powstał spektakl wystawiany w Teatrze Dramatycznym.

Co oznacza tytuł książki, która dostała Nike 2025?

Eliza Kącka była gościem programu "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2. W pewnym momencie rozmowy z prowadzącymi wyjaśniła skąd wziął się tytuł książki, która wygrała Nike 2025. Co dokładnie oznacza? To jest cytat nie tylko z książki, ale i z życia wzięty - powiedziała Eliza Kącka.

Wyjaśniła, że jej córka Ruda, która jest bohaterką książki miewała właśnie takie porównania. Teraz już chyba tak nie ma, w każdym razie tak nie mówi, ale był taki moment, że powiedziała mi kilka razy, mniej więcej coś równie zagadkowego, co jakoś aurę emocjonalną jakiejś osoby, niekoniecznie mnie, kojarzyło z kolorem, barwą. Z czerwienią, zielenią - mówiła Eliza Kącka.

Nie było dużo takich sygnałów, ale ja zapamiętałam sobie ten i go sobie tak mentalnie zanotowałam. Nie zapomnę tego zdania, bo jest niesamowite. Stwierdziłam, że powinno być tytułem po prostu - dodała laureatka nagrody Nike 2025.