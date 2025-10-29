Remigiusz Mróz to obok Katarzyny Bondy najpopularniejszy pisarz, który znany jest głównie jako autor literatury kryminalnej. Na swoim koncie ma wiele książek o tej tematyce. To m.in. takie książki jak "Paderborn", "Langer", "Listy zza grobu", czy "Kasacja".

Nowa powieść Remigiusza Mroza. Kiedy premiera?

Teraz Remigiusz Mróz powraca z nową powieścią, która już w listopadzie pojawi się w księgarniach w całej Polsce. To pierwsza książka, którą ukaże się nakładem wydawnictwa W.A.B. "Węzeł czasu", bo taki tytuł nosi nowa powieść Remigiusza Mroza, ukaże się na rynku dokładnie 12 listopada.

Najpopularniejszy pisarz w Polsce. O czym jest nowa powieść Remigiusza Mroza?

Bohaterką nowej powieści Remigiusza Mroza "Węzeł czasu" jest Aga. Kobieta budzi się w środku lasu bez pojęcia o tym, gdzie jest i jak się tam znalazła. Ostatnim, co pamięta, jest kawa z przyjaciółką na opolskim rynku w środku lata 2025 roku. Teraz odczuwalna temperatura wskazuje, że od tamtej pory minęło przynajmniej kilka miesięcy. Gdzie przepadły jej wspomnienia? Dlaczego nic nie pamięta? I dlaczego ma na sobie cudze ubrania, kojarzące się z dwudziestoleciem międzywojennym?

Zanim ma szansę zrozumieć, że jest nie tylko w nieswoim miejscu, ale także w nieswoim czasie, w lesie zjawia się dwóch mężczyzn. Zamiast języka polskiego, posługują się niemieckim. Zamiast z Opola, pochodzą z Oppeln. Aga zaś zamiast w Polsce, musi odnaleźć się w Rzeszy Niemieckiej. Poznaje Augusta Bekkera, oficera Schutzpolizei ścigającego Polaków. Okazuje się dla niej zarazem przekleństwem, jak i błogosławieństwem.

Nowa powieść Remigiusza Mroza. "Przed wami szaleństwo emocji"

Choć nowa powieść Remigiusza Mroza nie pojawiła się jeszcze na rynku, już zbiera dobre recenzje. "Takiego Remigiusza Mroza jeszcze nie znacie! Są tutaj misternie zaplanowana zbrodnia, tajemnica, miłość, walka na śmierć i życie, a także... podróż w czasie. Czy można odwrócić bieg historii? A jeśli tak, to czy jesteśmy gotowi na konsekwencje? Przed wami szaleństwo emocji oraz jedyna w swoim rodzaju wojenna przygoda!" - pisze Olga Kowalska z Wielkibuk.com.

Podobnego zdania jest Piotr Knioła, czyli Pigout. "Jeśli wydaje wam się, że Remigiusz Mróz nie może już niczym zaskoczyć, to macie rację – wydaje się wam. Autor zabiera was w podróż do Opola, do czasów, gdy miasto nazywało się Oppeln. Pierwszy problem, z którym trzeba się zmierzyć? Jak w 1931 roku naładować iPhone’a? A to dopiero początek zalet tej niezwykłej historii!" - czytamy.

Najpopularniejszy polski autor. Kim jest Remigiusz Mróz?

Remigusz Mróz uznawany jest za najpopularniejszego polskiego pisarza. To także doktor nauk prawnych. Urodził się 15 stycznia 1987 roku w Opolu. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie doktoryzował się z prawa konstytucyjnego.

Jego książki rozeszły się w Polsce w 11 milionach egzemplarzy. Został także uhonorowany szeregiem nagród literackich i kulturalnych. Za granicą reprezentowany jest przez jedną z najbardziej wpływowych agencji literackich, The Knight Agency z siedzibą w Nowym Jorku. W swoich książkach często łączy wątki fabularne z komentarzem społeczno-politycznym.