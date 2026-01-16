Kawka z...Katarzyną Puzyńską. "Nie lubię brutalnych scen"

Katarzyna Puzyńska właśnie wraca z nową książką. "Nic takiego", podobnie jak bestsellerowa seria o Lipowie, łączy w sobie elementy thrillera, klasycznego kryminału oraz powieści z rozbudowanym wątkiem psychologicznym.

Kawka z...Katarzyną Puzyńską. O czym jest jej nowa książka?

Bohaterem nowej książki Katarzyny Puzyńskiej jest prokurator Grzegorz Hala. Od pewnego czasu dostaje anonimy dotyczące bolesnego wydarzenia sprzed lat. Starał się nigdy nie mieszać życia prywatnego z zawodowym. A jednak wydaje się, że tajemnicze listy związane są ze sprawą, którą właśnie ma zacząć prowadzić. Czyżby pisał je morderca, aby wciągnąć Halę w niebezpieczną grę? W willi w Zalesiu zostaje zabity milioner. Tadeusz Bacewicz był śmiertelnie chory, a mimo to brutalnie go zamordowano. Szybko wychodzi na jaw, że mężczyzna planował zmienić zapisy testamentu. Tylko czy powstrzymanie go przed tym było prawdziwym motywem sprawcy?

Podkomisarz Michalina Murawska wróciła do jednostki w Piasecznie. Zmusiły ją do tego kłopoty w życiu prywatnym. Ma nadzieję, że rozwiązanie sprawy śmierci Bacewicza pomoże jej w karierze. Czy jednak dopadnie mordercę, mając do pomocy nieprzewidywalną, wymykającą się wszelkim schematom podkomisarz Kaję Dalke? I czy policjantki mogą zaufać prokuratorowi? A może Hala od początku je oszukuje i sam jest wplątany w to tajemnicze morderstwo? Rozpracowywanie zagadki jest tym trudniejsze, że każdy krok policji przewiduje dziennikarka śledcza – córka Bacewicza. I utrudnia dochodzenie. Najwyraźniej ma własny plan i wie więcej, niż można by się spodziewać. Choćby na temat niezbyt jasnej przeszłości Murawskiej.

Kawka z...Katarzyną Puzyńską. Czy żegna się z Lipowem?

Katarzyna Puzyńska w Kawce z... tłumaczy, dlaczego zdecydowała się na nową serię swoich powieści. To nie jest pożegnanie z Lipowem. Przemyciłam w tej serii sporo wątków takich z życia osobistego mojego. W pewnym momencie pisanie tej serii było dla mnie takie ciężkie emocjonalnie, potrzebowałam czegoś innego- tłumaczy pisarka.

Poszłam w fantastykę, i kryminał magiczny. Wracając do moich źródeł, czyli kryminału, wiedziałam, że muszę mieć inną serię, dlatego też z Lipowa przenosimy się w okolice Piaseczna pod Warszawą- dodaje Puzyńska w Kawce z....

Kawka z...Katarzyną Puzyńską. "Nie lubię brutalnych scen"

Dlaczego to właśnie prokurator jest głównym bohaterem nowej książki Katarzyny Puzyńskiej? Na jednym z autorskich spotkań podszedł do mnie prokurator i zapytał: "Pani Kasiu a gdzie my?". Pomyślała, sobie, że skoro zaczynam nową serię, jest nowe miejsce akcji, nowa jednostka, to może też tego prokuratora trochę bardziej pokażę - wyjaśnia w Kawce z autorka kryminału "Nic takiego".

Dlaczego właśnie tą książką Katarzyna Puzyńska oddaje hołd swojej babci? Czy w tym, co pisze stawia bardziej na charakter postaci niż brutalne sceny? Jak wygląda warsztat pisarski Katarzyny Puzyńskiej? Jakie ważne tematy "przemyca" w książce "Nic takiego"? Dlaczego nie lubi brutalnych scen w kryminałach i skąd wzięło się stwierdzenie, że "kryminał jest popularny w krajach dobrobytu"? Na te pytania Katarzyna Puzyńska odpowiada w tym odcinku Kawki z....

Kawka z...Kim jest Katarzyna Puzyńska?

Katarzyna Puzyńska to z wykształcenia psycholog. Jest autorką bestsellerowej serii kryminałów, powieści fantasy, horroru oraz książek non-fiction. Z okazji jubileuszu stulecia polskiej Policji za książki "Policjanci. Ulica" i "Policjanci. Bez munduru" otrzymała od Komendanta Głównego nagrodę w kategorii "Policja w literaturze".