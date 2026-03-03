Książka, która w Norwegii uznawana jest za "najlepsze dzieło literackie", trafiła na listę Norweskiego Klubu Książki w 2002 roku. Znaleźć się na niej miała literatura z całego świata. Dlatego też jej twórcy poprosili 100 pisarzy z różnych krajów, by wskazali po 10 książek, które ich zdaniem powinny się na niej znaleźć.

Niedostępna lektura szkolna powraca. Autorka jest gwiazdą polskiej literatury dla dzieci
Niedostępna lektura szkolna powraca. Autorka jest gwiazdą polskiej literatury dla dzieci

Zobacz również

Norwedzy stworzyli listę najlepszych książek

W Polsce, pozycje na listę najlepszych książek z całego świata, wskazała Olga Tokarczuk. Gdy zebrano wszystkie propozycje, wyłoniono 100 najważniejszych tytułów w historii literatury. Jakie książki znalazły się na finałowej liście Norweskiego Klubu Książki. Nie zabrakło na niej dzieł Fiodora Dostojewskiego. Było ich aż 4. Pojawiły się także po 3 książki Williama Szekspira, Franza Kafki i Lwa Tołstoja.

Reklama

To "najlepsze dzieło literackie" według Norwegów

Nie do nich jednak trafił tytuł "najlepszego dzieła literackiego", które istnieje. Tytuł ten przypadł w udziale powieści "Don Kichot", autorstwa Miguela de Cervantesa. W Polsce książka ta jest bardzo dobrze znana czytelnikom. Od wielu lat jest także szkolną lekturą, którą omawiają polskie dzieci. Obecnie powieść zatytułowaną "Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy" omawiają uczniowie szkół ponadpodstawowych jako lekturę uzupełniającą.

O czym jest "Don Kichot"?

Reklama

"Don Kichot", którego napisał Miguela de Cervantesa, to powieść, która opublikowana została w pierwszej połowie XVII wieku w Hiszpanii. Opowiada o hiszpańskim szlachcicu. Pod wpływem romansów rycerskich traci zmysły i postanawia zostać błędnym rycerzem. Wraz z giermkiem Sancho Pansą wyrusza, by walczyć ze złem, często myląc rzeczywistość.

Ta powieść Miguela de Cervantesa uznana za "najlepsze dzieło literackie" to połączenie humoru z refleksją nad idealizmem i marzeniami. Ukazuje los jednostki, która do świata nie pasuje. Autor tworząc "Don Kichota" krytykował w ten sposób literaturę rycerską.

Kim był Miguel de Cervantes?

Miguel de Cervantes y Saavedra urodziła się w 1547 roku w Alcalá de Henares. Był hiszpańskim pisarzem renesansowym. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Pierwszą powieść, romans pasterski Galatea, wydał w 1585 roku. Dedykował ją przyjacielowi Acquavivy, być może z nadzieją, że ten roztoczy nad nim patronat. Cervantes próbował swoich sił także w pisaniu dramatów. Na swoim koncie miał m.in. takie książki jak:

  • "Nowele przykładne"
  • "Podróż na Parnas"
  • "Intermedia (Komedie)"
  • "Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy"

Ta ostatnia była tą, nad którą pracował przez ostatnie miesiące swojego życia. Na cztery dni przed śmiercią podpisał dedykację skierowaną do księcia de Lemos, w której pożegnał swego protektora. W napisanym wcześniej "Prologu" umieścił zdanie: "Adiós, żarty, adiós, drwiny, adiós, weseli przyjaciele...". Powieść ta ujrzała światło dzienne w 1617 roku. Miguel de Cervantes zmarł 23 kwietnia 1616 roku.