Ta książka to bestseller. Była zakazana przez władze PRL

dzisiaj, 08:18
Ta książka jest światowym bestsellerem. Doczekała się nawet ekranizacji. W Polsce mało, kto ją zna, bo przez wiele lat była zakazana przez władze PRL. O jakiej książce dokładnie jest mowa? Kto ją napisał?

Ten bestseller był zakazany w PRL i ZSRR

Autorem tego zakazanego w Polsce Ludowej bestselleru jest Borys Pasternak. Pisarz i poeta urodził się w Moskwie w 1890 roku. Gdy bolszewicy przejęli władzę w Rosji, Pasternak zaczął się sprzeciwiać komunistycznemu reżimowi. To spowodowało, że spotykały go represje.

Książką, która wyszła spod jego pióra i która stała się światowym bestsellerem jest powieść "Doktor Żywago". Powstała już po wojnie, w latach 1948 - 1955. Powieść ta nie została wydana w Rosji, ale we Włoszech.

Tej nagrody musiał zrzec się autor zakazanej książki

Książka okazała się tak dobra, że Pasternak otrzymał literackiego Nobla. Niestety w Związku Radzieckim nie było to dobrze widziane. Władze naciskały tak bardzo, że pisarz zrzekł się nagrody. Borys Pasternak był również autorem poematów. Napisał m.in.:

  • "Wzniosła choroba"
  • "Spektorski"
  • "Rok 1905"
  • "Lejtnant Szmidt"

Nie tylko w Związku Radzieckim, ale także w Polsce, powieść "Doktor Żywago" był przez lata książką zakazaną i nie wydawaną. Sytuacja ta trwała do 1988 roku. W Polsce pierwsze wydanie "Doktora Żywago" ukazało się dopiero po zmianie ustroju, czyli w 1990 roku.

Co cenzura zarzucała zakazanemu bestsellerowi?

Co bestsellerowi napisanemu przez Borysa Pasternaka zarzucała cenzura? Powieść tę określano jako antywojenną, która miała kontrrewolucyjny wydźwięk i krytykuje socjalizm. CIA zdecydowała się na druk i tajny kolportaż książki w krajach Bloku Wschodniego w ramach wojny psychologicznej. "Doktor Żywago" był przekazywany obywatelom ZSRR, którzy tymczasowo przebywali poza granicami Rosji. "Operacja Żywago" kosztowała amerykański wywiad ponad 10 mln dolarów.

O czym jest "Doktor Żywago"?

Bestseller zakazany w Polsce Ludowej i Związku Radzieckim to opowieść o lekarzu. Tytułowego bohatera, który jest medykiem, poetą, człowiekiem o wielkim sercu, porywa fala przetaczająca się przez Rosję: pierwsza wojna światowa, rewolucja lutowa i październikowa, wojna domowa. Jurij Żywago, w pełni świadomy upadku ładu społecznego i moralnego, zachowuje jednak wewnętrzną wolność.

"Doktor Żywago" to powieść o nieprzemijającej sile wyrazu, przenikająca do szpiku kości historia indywidualnego i zbiorowego losu na tle wydarzeń zmieniających bieg dziejów, a przy tym jedna z najpiękniejszych w literaturze światowej opowieści o miłości.

Powieść autorstwa Borysa Pasternaka doczekała się kilku ekranizacji. Ta najbardziej znana powstała w 1965 roku. Wyreżyserował ją David Lean. Główną rolę zagrał Omar Sharif. Film ten otrzymał pięć Oscarów.

