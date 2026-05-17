Anna Przybylska była aktorką znaną i lubianą. Zanim spróbowała swoich sił przed obiektywem kamery, pracowała jako modelka. Widzowie, ale też krytycy doceniali ją zarówno za jej role komediowe, jak też te poruszające i wzruszające.

Odnajdywała szczęście w drobiazgach

Aktorka słynęła z ogromnego poczucia humoru i serdeczności. W wywiadach często podkreślała, jak ważna jest umiejętność odnajdywania szczęścia w drobiazgach. Te refleksje z pewnością wynikały z jej osobistych przeżyć z którymi musiała się mierzyć.

Gdzie grała Anna Przybylska?

Anna Przybylska urodziła się i wychowała w Gdyni. Jako aktorka zadebiutowała w 1997 w filmie "Ciemna strona Wenus" w reżyserii Radosława Piwowarskiego. W 1998 roku zaczęła pracę na planie serialu "Złotopolscy". To właśnie rola Marylki przyniosła jej największą popularność. Można ją było również oglądać m.in. w filmach takich jak:

"Sezon na leszcza"

"Superprodukcja"

"Kariera Nikosia Dyzmy"

"Sęp"

"Bilet na Księżyc"

Anna Przybylska otrzymała propozycję prowadzenia programu "Perfekcyjna pani domu" oraz jurorowania w "Mam talent!", ale odrzuciła obydwie oferty. Prywatnie Anna Przybylska była związana z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem. Owocem tego związku jest trójka dzieci - Oliwia, Jan i Szymon.

Cytat o pięknie Anny Przybylskiej

W wywiadach, których udzielała zwłaszcza pod koniec życia, dzieliła się przemyśleniami na temat świadomości siebie i pogodzenia się z tym, jacy jesteśmy, z naszymi wadami i zaletami. Słowa na temat dojrzewania i piękna wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Anna Przybylska mówiła: "Teraz, kiedy jestem już dorosła, pięknem dla mnie jest zgoda z samą sobą, harmonia wewnętrzna. To jest takie piękno, którego nie da się zmierzyć ani wyważyć, ani wystylizować. To piękno, na które trzeba pracować latami i czasami przychodzi ono bardzo późno, czasami tuż przed śmiercią. Ale w końcu przyjdzie".

Jej słowa jasno mówią o tym, że ważniejsze jest to, co mamy w sobie a nie jak wyglądamy. Człowiek, zdaniem aktorki dojrzewa do tego, by polubić siebie i zrozumieć, co jest ważne w życiu.

Anna Przybylska zmagała się z rakiem trzustki. Zmarła 5 października 2014 w swoim domu w Gdyni. 9 października 2014 została pochowana w grobie swojego ojca, na cmentarzu przy parafii św. Michała Archanioła w Gdyni. Miała 36 lat.