Dziennik Gazeta Prawana logo

Cytat tygodnia. Zbigniew Wodecki. "Żyj tak, jakby każdy..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 12:58
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Wodecki
Cytat tygodnia. Zbigniew Wodecki. "Żyj tak, jakby każdy..."/AKPA
Był piosenkarzem i kompozytorem, który do dziś wspominany jest nie tylko z nostalgią, ale wzruszeniem. Na dobre zapisał się w historii polskiej muzyki swoimi piosenkami i grą na skrzypcach. Zbigniew Wodecki, który śpiewał takie hity jak "Zacznij od Bacha" czy "Chałupy Welcome To", potrafił również pięknie mówić o tym, co w życiu ważne. To właśnie jego słowa wybraliśmy na cytat tego tygodnia.

Zbigniew Wodecki był artystą, którego znali i młodsi, i starsi. Przez wiele lat kojarzony był z piosenką "Pszczółka Maja". W wielu wywiadach mówił, że choć zyskał dzięki niej rozpoznawalność, była też jego przekleństwem. Na każdym koncercie publiczność domagała się właśnie tego hitu z popularnej dobranocki. "Dawaj Pszczołę" - krzyczeli.

Cytat tygodnia. Bronisław Cieślak. "Dobrze jest dostawać..."
Cytat tygodnia. Bronisław Cieślak. "Dobrze jest dostawać..."

Te piosenki przyniosły mu nową sławę

W ostatnich latach życia Zbigniewa Wodeckiego to się jednak zmieniło. Publiczność zaczęła słuchać i doceniać zwłaszcza te piosenki, które w jego repertuarze znalazły się na początku jego artystycznej drogi. Wszystko za sprawą nagranych z grupą MItch&Mitch utworów "Posłuchaj mnie spokojnie" i "Panny mego dziadka" ze swojego debiutanckiego albumu.

Co śpiewał Zbigniew Wodecki?

Zbigniew Wodecki swoją muzyczną karierę zaczął w wieku 16 lat w założonym przez siebie big beatowym zespole Czarne Perły. Rok później związał się z Piwnicą pod Baranami. Grał również z zespołem Anawa. Artysta próbował swoich sił także w aktorstwie i konferansjerce. Prowadził program "Droga do gwiazd" emitowanym w TVN. Oprócz wspomnianych już hitów takich jak "Pszczółka Maja" czy "Zacznij od Bacha" na swoim koncie miał m.in. takie piosenki jak:

  • "Opowiadaj mi tak"
  • "Chwytaj dzień"
  • "Tylko ty, tylko ty"
  • "Izolda"
  • "Z Tobą chcę oglądać świat"

W 2008 był jedną ze "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" według danych magazynu "Forbes", a jego wizerunek został wyceniony przez reklamodawców na 348 tys. zł.

Cytat o sensie życia Zbigniewa Wodeckiego

Artysta był osobą bardzo wierzącą. Na swoją sławę i rozpoznawalność ciężko pracował. W wielu wywiadach podkreślał, że najważniejsze jest dla niego to, by "nikomu żadnego świństwa nie zrobić". W rozmowach z dziennikarzami często dzielił się tym, co sam uważał za ważne.

Jego słowa z wywiadu dla "Vivy" wybraliśmy na cytat tygodnia. Zbigniew Wodecki mówił tak: "Żyj tak, jakby każdy następny dzień był ostatnim. Trzeba się odbić od dna, żeby wrócić na górę. Wszystkiego trzeba spróbować, bo wtedy się uspokoisz i do niczego nie będzie cię ciągnęło". Artysta zwracał uwagę, że ważne w życiu jest to, by go nie przespać, by czerpać z życia garściami a każdą porażkę traktować jako naukę, która pomaga zrozumieć, co jest ważne i jak dojść do celu.

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w Warszawie w wieku 67 lat. Przed śmiercią przeszedł operację wszczepienia pomostowania aortalno-wieńcowego i udar. Jego odejście było szokiem dla wielu jego fanów. 30 maja 2017, w dzień pogrzebu, dla uhonorowania Wodeckiego, z Wieży Mariackiej rozbrzmiały dźwięki utworu Louisa Armstronga, "What a Wonderful World". Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Zbigniew Wodeckicytatcytat dniacytat tygodnia
Powiązane
Przybylska
Cytat dnia. Anna Przybylska. "Teraz, kiedy jestem..."
Podwójne ?ycie Kie?lowskiego - Piesiewicz, Zanussi, Baka
Cytat dnia. Krzysztof Piesiewicz. "Zawsze odpychało mnie..."
Stanisława Celińska
Cytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..."
Tym
Cytat dnia. Stanisław Tym. "Pamiętaj: możesz nic nie mieć..."
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat tygodnia. Zbigniew Wodecki. "Żyj tak, jakby każdy..." »
Zobacz
|
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 14/18
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 14/18
imię PRL
To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem
Pylon cenowy na stacji Orlen w połowie maja. Widoczne ceny paliw: benzyna 95 za 6,37 zł/l, diesel Efecta za 6,79 zł/l, LPG za 3,76 zł/l oraz Verva diesel za 6,82 zł/l
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie
Donald Tusk
Poważny problem z SAFE. Rząd Donalda Tuska przeszarżował z obietnicami
studia, studenci
Oto najdroższe kierunki studiów w Polsce. W tym roku studenci zapłacą jeszcze więcej
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj