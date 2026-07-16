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Wielki sukces Polaka. Tylko 14 artystów na świecie dostało tę bardzo prestiżową nagrodę

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 22:43
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Sasnal
Wilhelm Sasnal laureatem nagrody Rubensa/East News
Polski malarz Wilhelm Sasnal zostanie uhonorowany prestiżową Nagrodą Rubensa, przyznawaną przez władze niemieckiego miasta Siegen. Laureat odbierze ją w listopadzie 2027 roku, wyróżniony został m.in. za "łączenie osobistych doświadczeń z obrazami zbiorowych przeżyć i pamięci".

"W swoim malarstwie Wilhelm Sasnal łączy osobiste doświadczenia z obrazami zbiorowych przeżyć i pamięci, tworząc wyrazisty kalejdoskop współczesności. W jego twórczości przeplatają się obserwacje prywatne, polityczne i historyczne. W swoich dziełach sięga w tym celu po wybrane motywy z historii sztuki, obrazy medialne oraz własne fotografie" - napisano w komunikacie prasowym.

Przyznający nagrodę stwierdzili, że motywem u Sasnala "staje się zarówno przelotne spojrzenie na codzienne otoczenie, jak i wyprawy do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce, w pobliżu których mieszka od dzieciństwa do dziś". Podkreślają także, że polski artysta ostatnio malował również na podstawie materiałów wizualnych ze zniszczonej Strefy Gazy czy obiektów nuklearnych w Iranie. W związku z nagrodą Sasnal będzie miał wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Siegen. Kwota pieniężna nagrody to 25 tys. euro.

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Jedna z najważniejszych nagród w świecie sztuki dla Polaka

Przyznawana od 1957 roku Nagroda Rubensa należy do najbardziej renomowanych międzynarodowych nagród artystycznych. Wyróżniany jest nią co pięć lat malarz, malarka, grafik lub graficzka, którzy odznaczyli się pionierskim dorobkiem artystycznym. Nagroda upamiętnia jednego z najwybitniejszych malarzy epoki baroku Petera Paula Rubensa, który urodził się w Siegen. Otrzymali ją m.in. Francis Bacon w 1967 roku i Lucian Freud w 1997 roku.

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Źródło PAP
Tematy: nagrodaartystaWilhelm Sasnal
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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