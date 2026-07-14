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Najbardziej romantyczny przebój tego lata. Polskie gwiazdy i magia

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:00
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"Sen nocy letniej" w Ogrodach Zamku Królewskiego
Grzegorz Malecki jako Oberon i Anita Sokolowska jako Tytania/East News
Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w towarzystwie lubianych polskich aktorów. W niezwykłej scenerii Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się długo wyczekiwana premiera spektaklu "Sen nocy letniej" w reżyserii Jakuba Krofty. Kogo można zobaczyć w tym spektaklu?

Przez ponad miesiąc, aż do 19 sierpnia, ogrody przy Arkadach Kubickiego zamienią się w plenerową scenę teatralną. "Szekspir Pod Gwiazdami" to nowy projekt inspirowany popularnym formatem teatralnym od lat realizowanym w Pradze i innych miastach Europy Środkowej. Warszawska edycja ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych lata, łącząc teatr z niepowtarzalną atmosferą letniego wieczoru.

Gratka dla widzów w Warszawie

Widowisko, inspirowane jedną z najbardziej znanych komedii Williama Szekspira, czyli "Snem nocy letniej", otworzyło nowy rozdział w kulturalnym życiu Warszawy. Widzowie wkroczyli do świata, gdzie miłość nieustannie igra z rozsądkiem. Na plenerowej scenie, stworzonej specjalnie na potrzeby projektu, wystąpili: Anita Sokołowska/Anna Dereszowska w roli Tytanii, Grzegorz Małecki jako Oberon oraz Bartosz Bielenia/Daniel Malchar w roli Puka. W spektaklu występują także m.in. Anna Smołowik, Dobromir Dymecki, Wojciech Kalarus, Sebastian Stankiewicz oraz wielu innych znakomitych aktorów.

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Romantyczna opowieść o miłości

"To jest komedia o miłości. Jej akcja rozgrywa się w trakcie jednej nocy. Dochodzi do różnych pomyłek, do rozmaitych niespodziewanych zwrotów akcji" - powiedział PAP reżyser przedstawienia, Jakub Krofta. "Jest kilka par, które się nawzajem w różny sposób mieszają. A wszystko zmierza w tym kierunku, by w końcu każda z postaci znalazła tę właściwą osobę, i by to zakończyło się ślubem" - wyjaśnił reżyser. Jak zaznaczył, w "Śnie nocy letniej" zderzają się dwa światy - ludzi i elfów. "Czwórka kochanków gubi się w lesie, król i królowa elfów trwają w wiecznym konflikcie, a w całym tym chaosie amatorski zespół rzemieślników próbuje przygotować spektakl z okazji ślubu księcia" - powiedział Jakub Krofta.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: WarszawagwiazdyWilliam Szekspir
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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