Organizatorem wydarzenia jest działające w Pacanowie Europejskie Centrum Bajki (ECB) im. Koziołka Matołka, a podczas festiwalu będą obchodzone 86. urodziny patrona placówki.

Centrum w tym roku promuje kulturę Rosji, co znajdzie odzwierciedlenie także podczas festiwalu. "Będziemy wykonywali na warsztatach matrioszki - z drewna osikowego i z papieru. Dwie duże matrioszki zapraszają na imprezę przed budynkiem naszego centrum. Działa też kino festiwalowe z popularnymi rosyjskimi kreskówkami. A polsko-rosyjscy artyści zaprezentują cyrkowe show" - opisywała w rozmowie z PAP dyrektor ECB Karolina Kępczyk.

W piątek w ECB, w ramach Spotkań Mistrzów Teatru, o nagrody walczą najlepsze teatralne dziecięce zespoły w Polsce – wyróżnione wcześniej w innych przeglądach. W wydarzeniu uczestniczy ok. 300 dzieci. Wieczorem będzie można obejrzeć fragmenty spektaklu "Dziadek do orzechów" w wykonaniu artystów Kieleckiego Teatru Tańca.

W sobotę, podczas Spotkań Mistrzów Muzyki, o laury będą rywalizowali młodzi wokaliści w wieku od 7 do 16 lat. To ok. 35 osób, które w ubiegłym lub obecnym roku zostały laureatami dużych festiwali albo przeglądów artystycznych. Jurorami tej części przeglądu będą: pedagog i wokalistka jazzowa Aleksandra Lipińska, piosenkarz i kompozytor związany z krakowską grupą "Wawele" Jan Wojdak oraz wokalista, kompozytor i autor tekstów Antek Smykiewicz, który wieczorem wystąpi z koncertem.

W niedzielę ulicami Pacanowa przejdzie rozśpiewany Bajkowy Korowód: dzieci i młodzież - reprezentujące szkoły, kluby, domy kultury, stowarzyszenia, kółka zainteresowań czy świetlice - będą przebrane za postaci z bajek. Z okazji urodzin Koziołka Matołka na pacanowskim Rynku będzie serwowany czterowarstwowy, wysoki niemal na dwa metry tort, który ozdobi 86 świec.

Uczestnicy gali finałowej zostaną zaproszeni do namiotu cyrkowego na spotkanie z zaczarowanym światem teatru, cyrku i magii - trzy spektakle zaprezentuje Cyrk Juremix. W czasie gali finałowej będzie można obejrzeć także popisy iluzjonisty Pana Li i akrobacje braci Kłeczek. Prezentacje przygotowały także teatry uliczne.

Na terenie całego miasteczka festiwalowego - w strefach wiedzy, zabawy, twórczości i rodzica - zaplanowano liczne warsztaty. To m.in. programowanie robotów, sterowanie humanoidalnym automatem, zajęcia w laboratorium Mendelejewa. Młodzi ludzie będą mogli spróbować zbudować silnik elektryczny, elektryczny samochód i rakietę kosmiczną, dowiedzą się także jak działa umysł geniusza.

W mobilnej hucie szkła, w wysokiej temperaturze będą powstawały kwiaty, patery, wazoniki, kielichy, zwierzęta. Zaplanowano także warsztaty m. in. kowalstwa, ceramiczne, garncarskie, kaligrafii rosyjskiej, malowania na szkle, tworzenia ogrodów w słoikach i zawieszek z suchej porcelany, a także zajęcia kulinarne.

Dla najmłodszych przygotowano "wesołą" piaskownicę z zabawkami i foremkami do kreatywnej zabawy oraz animacje i gry.

Również w niedzielę, imię Koziołka Matołka otrzyma rondo, znajdujące się w Słupi (gm. Pacanów), na skrzyżowaniu dwóch tras krajowych. Z okazji tej uroczystości, w której wezmą udział m.in. przedszkolaki oraz sam Koziołek Matołek, rondo zostanie udekorowane… kapustą.

Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Patronat nad festiwalem objęła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Koziołka Matołka - podróżnika szukającego mitycznego Pacanowa - powołali do życia w 1933 r. pisarz Kornel Makuszyński i rysownik Marian Walentynowicz w książeczce "120 Przygód Koziołka Matołka". W kolejnych latach powstały jeszcze kolejne trzy tomiki traktujące o przygodach tego sympatycznego zwierzaka.

Koziołek - "mądra głowa" i "miłe zwierzę" ubrane w krótkie czerwone spodenki - stał się symbolem Festiwalu Kultury Dziecięcej, który po raz pierwszy zorganizowano w Pacanowie 2003 r.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, czyli nowoczesny dziecięcy dom kultury, zbudowano w 2010 r. W zeszłym roku ECB odwiedziło ok. 196 tys. turystów.