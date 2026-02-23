Spektakl "Ezi" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o spotkaniu dwóch legend polskiej piłki nożnej - Kazimierza Górskiego i Ernesta Wilimowskiego - które staje się punktem wyjścia do głębokiej refleksji nad historią, tożsamością i ceną życiowych wyborów.

Spotkanie geniuszy futbolu - spektakl Teatr Telewizji

Akcja sztuki rozgrywa się w 1974 roku, podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Republice Federalnej Niemiec. W hotelu zajmowanym przez reprezentację Polski niespodziewanie pojawia się Ernest Wilimowski - przedwojenny geniusz futbolu, który po wojnie został wymazany z polskiej pamięci sportowej za grę w reprezentacji III Rzeszy. Wilimowski zamienia kilka zdań z trenerem Kazimierzem Górskim - twórcą potęgi polskiej reprezentacji i legendą jeszcze za życia – po czym znika, pozostawiając krótką wiadomość: "Chciałem Pana poznać, o panu teraz głośno, niech się powiedzie polskiej drużynie, proszę mnie źle nie wspominać".

Zamachowski i Chyra razem na ekranie

W rolach głównych występują: Andrzej Chyra jako Ernest Wilimowski "Ezi", Zbigniew Zamachowski jako Kazimierz Górski oraz Robert Talarczyk jako Tajniak. Za reżyserię odpowiada Janusz Zaorski, który przed laty zrealizował kultowy już film "Piłkarski poker".

Kiedy i gdzie można obejrzeć spektakl "Ezi"?

Spektakl "Ezi" w reżyserii Janusza Zaorskiego, który widzowie będą mogli zobaczyć w poniedziałek, 23 lutego o godz. 20.30 w TVP1. Sztuka dostępna także w TVP VOD.