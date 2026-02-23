Ta książka to prawdziwa gratka dla fanów biografii a także miłośników twórczości jednej z polskich noblistek, czyli Wisławy Szymborskiej.

"Piętnaście lat sekretarzowania takiej osobie? Doprawdy nie było w tym nic zwyczajnego" - pisze jej autor, czyli Michał Rusinek. Tymi słowami zaczyna się opowieść, w której Michał Rusinek – literaturoznawca, pisarz i prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej – z czułością, humorem i taktem wspomina piętnaście lat spędzonych u boku naszej Noblistki.

Nowe, uzupełnione wydanie biografii noblistki

Książka a właściwie biografia "Nic zwyczajnego" przez kilka lat nie była obecna na rynku. Teraz z okazji 30. rocznicy otrzymania nagrody Nobla przez Wisławę Szymborską powraca do księgarń. Jest to nowe wydanie wspomnień ukazujących życie Noblistki po "katastrofie sztokholmskiej" uzupełnione o niepublikowane dotychczas fotografie.

Co znalazło się w nowym wydaniu biografii Wisławy Szymborskiej?

W nowym wydaniu książki "Nic zwyczajnego" miłośnicy Wisławy Szymborskiej znajdą wiele osobistych wspomnień, a także zajrzą za zaskakujące kulisy życia poetki po otrzymaniu Nagrody Nobla. To piękna opowieść, wypełniona humorem, czułością i dyskretną wielkością Poetki.

Kim była Wisława Szymborska?

Wisława Szymborska to polska poetka, eseistka oraz krytyczka. Od 1929 mieszkała w Krakowie. Tam w 1945 na łamach "Dziennika Polskiego" debiutowała wierszem "Szukam słowa". W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" Wisława Szymborska wydała pierwszy tom poetycki "Dlatego żyjemy".

Wisława Szymborska poza swoją poetycką twórczością, uznawana jest również za twórczynię i propagatorkę takich żartobliwych gatunków literackich, jak lepieje, moskaliki, odwódki i altruiki. Wisława Szymborska w 1996 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

Co napisała Wisława Szymborska?

Poetka należy do najczęściej tłumaczonych polskich autorów. Jej książki zostały przetłumaczone na 42 języki. Najbardziej znane wiersze Wisławy Szymborskiej to:

"Nic dwa razy"

"Portret kobiecy"

"Rozmowa z kamieniem"

"Koniec i początek"

"Utopia"

"Na wieży Babel"

Kiedy premiera nowego wydania biografii Wisławy Szymborskiej?

Premiera książki "Nic zwyczajnego" napisanej przez Michała Rusinka przewidziana została na początek marca br. Dokładna data premiery to 11 marca br.. Właśnie wtedy będzie ją można znaleźć w księgarniach. Biografia Wisławy Szymborskiej wydana została przez Znak.