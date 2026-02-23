Powieść "Nigdy w życiu!" Katarzyny Grocholi, wydana po raz pierwszy w 2001 roku, doczekała się kilkudziesięciu wznowień i ogromnej liczby wydań w ciągu ponad 20 lat od premiery, co czyni ją jednym z największych bestsellerów w polskiej literaturze po 1989 roku. W książce "Nigdy w życiu!" Judyta Kozłowska, rozwódka, matka nastoletniej córki, musi ułożyć sobie życie na nowo. Dzielnie walczy z przeciwnościami losy, buduje na wsi dom i znajduje miłość. Na podstawie książki Grocholi nakręcono film, a Judytę zagrała Danuta Stenka.

Co dalej z Judytą?

Powieść "Nigdy w życiu!" doczekała się kontynuacji, rok po jej premierze na księgarnianych półkach pojawiło się "Serce na temblaku", a w 2004 roku miała premierę książka "Ja wam pokażę!". Judyta nie marzy już o rycerzu na białym koniu, przeżywa cudowne chwile u boku mężczyzny. Kocha, a zarazem wciąż broni swej niezależności. Kolejne powieści o losach niezależnej redaktorki rubryki z poradami także trafiły na duży i mały ekran.

Kiedy trzecia część "Nigdy w życiu!"

Po 25 latach od premiery powieści Katarzyna Grochola wraca do losów swojej bohaterki. Jak zdradza Wydawnictwo Literackie, którego nakładem ukaże się "Właśnie tak!", w kontynuacji bestsellera pojawią się postaci z pierwszej części. Czytelnicy będą więc mogli dowiedzieć się z nowej książki, jak zmieniło się życie Judyty, Adama, Tosi, Uli i Eksia. Pojawią się też nowi bohaterowie, a także "śmiech, łzy i kolejne 1000 powodów, by próbować jeszcze raz". "Autorka kultowego "Nigdy w życiu!" powraca z uwielbianymi bohaterami – dojrzalszymi, nieco innymi, a jednak wciąż z taką samą werwą i humorem" - zapowiada Wydawnictwo Literackie. Premierę powieści Wydawnictwo Literackie zapowiada na 25 marca.