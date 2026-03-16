W setną rocznicę urodzin i dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Wajdy, Teatr Telewizji przygotował wyjątkową premierę. "Wszystko na sprzedaż" w reżyserii Mateusza Atmana i Agnieszki Jakimiak to hołd dla mistrza polskiego kina i twórcza rekonstrukcja słynnego filmu z 1968 roku.

Film "Wszystko na sprzedaż" wywołał skandal

28 stycznia 1969 roku miał premierę film Andrzeja Wajdy "Wszystko na sprzedaż". Produkcja wyjątkowa w polskim kinie. Andrzej Wajda złożył hołdem dla tragicznie zmarłego Zbigniewa Cybulskiego i jednocześnie poddał surowej analizie środowisko filmowe i narodziny gwiazdorstwa w czasach PRL. Historia powstania tego filmu rozpoczyna się w dniu 8 stycznia 1967 roku o godzinie 4:20 na dworcu kolejowym Wrocław Główny. Zbigniew Cybulski zgodnie ze swoim zwyczajem biegnie za odjeżdżającym ze stacji pociągiem. Wraca do Warszawy z kręconych dzień wcześniej zdjęć do filmu "Morderca zostawia ślad". Latem 1967 r. Andrzej Wajda napisał scenariusz "Wszystko na sprzedaż". Opowiada o poszukiwaniach aktora, który nie pojawił się na planie. Fikcja przeplatała się z prawdą. "Wszystko na sprzedaż" powstał bez wątpienia pod wpływem najsłynniejszego "filmu o filmie", czyli wspomnianego "Osiem i pół" z 1963 roku. W filmie zagrali m.in. Andrzej Łapcki, Elżbieta Czyżewska, Daniel Olbrychski i Beata Tyszkiewicz.

"Wszsystko na sprzedaż" - hold dla Andrzeja Wajdy w Teatrze Telewizji

W spektaklu pt. "Wszystko na sprzedaż", który dla Teatru Telewizji wyreżyserowali Mateusz Atman i Agnieszka Jakimiak akcja zostaje przesunięta do 2016 roku. Jesteśmy na planie ostatniego filmu Andrzeja Wajdy. Pewnego dnia reżyser nie pojawia się w pracy. "Aktorzy i współpracownicy, zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością, ruszają na poszukiwania. Przemierzają miasto, przez które przetaczają się właśnie masowe strajki. Wkrótce okazuje się, że Wajda nie żyje... Jak skończyć film bez reżysera? Kto zajmie jego miejsce? Czy żałobę po zmarłym mistrzu można uczynić tematem sztuki? I czy faktycznie - wszystko jest na sprzedaż?" - czytamy na stronie Teatru Telewizji. "»Wszystko na sprzedaż« to opowieść o pustym miejscu, jakie pozostawił po sobie Wajda i o tym, jak polska kultura poradziła sobie z tą pustką. To okrutny i czuły zarazem portret warszawskiej bohemy. To także próba znalezienia odpowiedzi na pytanie - co zostaje po artyście?" - napisano.

Kto zagrał w spektaklu "Wszystko na sprzedaż"?

W spektaklu biorą udział m.in. Magdalena Cielecka, Daniel Olbrychski, Małgorzata Gorol i Bartosz Bielenia.

Kiedy i gdzie można obejrzeć spektakl "Wszystko na sprzedaż"?

Telewizyjna premiera sztuki inspirowanej słynnym filmem Andrzeja Wajdy odbędzie się w poniedziałek, 16 marca, o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na żywo w serwisie TVP VOD. Potem spektakl będzie dostępny w TVP VOD.