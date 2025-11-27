Ta powieść Stephena Kinga to absolutny bestseller. Sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Na jej podstawie nakręcono dwa filmu - jeden z 1989 r., a drugi - z 2019 r. Jak twierdzą fani prozy Kinga, żadna adaptacja nie dorównuje literackiemu pierwowzorowi.

Stephen King to wirtuoz budowania napięcia i straszenie. Pod powierzchnią jego powieści grozy kryje się głęboka analiza psychologiczna i socjologiczna. W "Cmętarzu zwieżąt" King analizuje tematy śmierci, braku akceptacji odchodzenia oraz żałoby. Książka jest z tych "nieodkładalnych" - czyli nie odłożymy jej, dopóki nie skończymy. Co ciekawe, "Cmętaż zwierząt" doskonale nadaje się do powtórnej lektury i odsłania za każdym razem nowe znaczenia.

Wycieczka ze Stephenem Kingiem do piekła i z powrotem

Bohaterowie powieści "Cmętarz zwieżaków to rodzina Creedów. On jest lekarzem. Razem z nim do Ludlow w Nowej Angli przeprowadza się jego żona, dwójka dzieci i kot. Prowincja jest idealnym miejscem dla Creedów. Odpoczywają tu od wielkomiejskiego zgiełku w Chicago. Spokój nie jest im jednak dany na długo. Chodzi o dziwne sąsiedztwo. Za domem, w lesie jest miejsce, gdzie dzieci wzniosły dziesiątki nagrobków. Na bramie widnieje napis: CMĘTARZ ZWIEŻĄT. Wkrótce u Creedów zaczynają się dziać bardzo dziwne, niewytłumaczalne i przerażające rzeczy.

"Cmętarz zwieżąt" przestraszył samego Kinga

Stephen King napisał tę powieść podczas pobytu w wynajętym domku w Orrington, w stanie Maine. Tuż za jego domkiem rozciągał się właśnie cmentarz zwierząt. Jak mówił w wywiadach, "Cmętaż zwierząt" to jego jedyna książka, która jego samego porządnie wystraszyła. Gdy ją napisał, postanowił, że jej nie wyda. Do publikacji nakłoniła go żona.

Książka "Cmętarz zwieżąt" Stephena Kinga (tytuł oryginału: Pet Sematary" ukazała się w tłumaczeniu Pauliny Braiter w wydawnictwie Prószyński i S-ka.