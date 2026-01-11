Obrazy mogą mówić, chociaż bez słów. Co więcej, dialogują między sobą. Dzieje się tak m.in. dlatego, że malarze odwołują się często do twórczo­ści innych artystów, cytują, interpretują. Przykład? Np. Francis Bacon, zafascynowany twórczością Diega Velázqueza, namalował wiele interpretacji "Portretu Innocentego X".

Najlepsze, najdroższe, najdziwniejsze - o czym mówią obrazy

Pod koniec 2025 r. wyszło wznowienie "Rozmów obrazów" Grażyny Bastek, historyczki i popularyzatorki sztuki. To piękne, albumowe wydanie. Dzięki świetnym reprodukcjom można zatopić się bez reszty w jej opowieści o obrazach wielkich mistrzów - tych sprzed wieków i tych współczesnych. To fascynująca, pełna ciekawostek podróż w czasie i przestrzeni. Są tu opowieści o pejzażach, portretach, o potędze koloru, najdroższych obrazach świata i słynnych fałszerzach. Jest też rozdział poświęcony "Najbrzydszym portretom świata" oraz np. scenom z życia małżeńskiego. Dowiemy się m.in., co decyduje o cenie dzieła sztuki i dlaczego niektóre obrazy są bardziej słynne od innych. Jak się okazuje, o sztuce można pisać tak, że aż chce się czytać.

Co się kryje za dziełem sztuki?

"Rozmowy obrazów" to 42 opowieści o obrazach i artystach z różnych epok. Są to portrety papieży pędzla Rafaela i Francisa Bacona, autoportrety Fridy Kahlo i Tamary Łempickiej, obrazy Caravaggia, Rembrandta i wielu innych znakomitości. Autorka wychodzi poza ramy akademickiego wykładu, wydobywa kontekst i kusi ciekawostkami. Nie brak też w jej opowieściach anegdot. Dzięki temu inaczej spojrzymy na najsłynniejsze obrazy i uświadomimy sobie, jakie bogactwa się w nich kryją i jak wiele tajemnic.

Sztuka żywi się sztuką

"Malowidła Tycjana, Diega Velázqueza i Hansa Memlinga spotykają się tu z obrazami Édouarda Maneta, Francisa Bacona i Andy’ego Warhola, dzieła Johannesa van Eycka z płótnami Davida Hockneya. Artyści często odwołują się do twórczości innych mistrzów, a to kopiując, a to naśladując kompozycje lub rozwiązania artystyczne. Sztuka żywi się sztuką od zawsze. Zarówno wtedy, gdy powtarza dotychczasowe osiągnięcia, jak i wtedy, gdy im zaprzecza" - napisano w notce wydawniczej.

Najdroższe obraz świata

Jedna z opowieści w "Rozmowach obrazów" poświęcone jest najdroższym obrazom świata. Jeden z nich to "Salvator Mundi" ("Zbawiciel świata") przypisywany Leonardowi da Vinci, sprzedany w 2017 roku na aukcji w Christie's za rekordowe 450,3 miliona dolarów (ok. 497,8 mln USD łącznie z prowizją), kupiony przez księcia koronnego Arabii Saudyjskiej w imieniu Ministerstwa Kultury. Dzieło to przedstawia Chrystusa trzymającego kryształową kulę. Drugi obraz to słynny obraz Gustava Klimta "Złota Adela" (Adele Bloch-Bauer I). O tym dziele powstał fabularny film pt. "Złota dama" z Helen Mirren. "W 2006 r. odbyła się również jedna z najgłośniejszych współczesnych aukcji dzieł sztuki, na której sprzedano pozostałe obrazy z kolekcji — pejzaże i "Portret Adele Bloch-Bauer" z 1912 r. Film ukazujący gorączkę licytacji w nowojorskiej siedzibie Christie’s obejrzeć można na kanale YouTube. W ciągu kilkunastu minut, nie licząc czasu pomiędzy poszczególnymi aukcjami, wiedeńskie Klimty Blochów-Bauerów zostały sprzedane za łączną sumę 176 milionów dolarów. Wszystkie dzieła trafiły do prywatnych kolekcjonerów i jedynie dwa z nich są obecnie publicznie dostępne. Sprzedany na aukcji za 88 mln dol "Portret Adele Bloch-Bauer" z 1912 r. eksponowany jest w Museum of Modern Art w Nowym Jorku jako depozyt nieznanego właściciela. Złota Adele z 1907 r. znajduje się natomiast w nowojorskiej Neue Galerie, kolekcji sztuki niemieckiej i austriackiej początku XX w., założonej przez Ronalda Laudera. Złota lwica zmieniła salon - z Wiednia przeniosła się do luksusowego miejskiego pałacu przy Piątej Alei, a jej wartość stale rośnie" - napisała Grażyna Bastek.