Wojciech Chmielarz to jeden z najbardziej lubianych i cenionych autorów książek z kryminalnymi zagadkami. Napisał m.in. cykl z warszawskim gliniarzem Jakubem Mortką, Bezimiennym oraz cykl gliwicki. Powieści Chmielarza były ekranizowane. Jego powieści są ekranizowane - to seriale "Żmijowisko" i "Prosta sprawa" oraz film "Wyrwa" (2023). Wojciech Chmielarz jest zdobywcą Nagrody Wielkiego Kalibru - za "Przejęcie" - i Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru - za "Cienie".

Cykl gliwicki Wojciecha Chmielarza

Wojciech Chmielarz urodził się w Gliwicach, a mieszka w Warszawie. Wśród książek, które napisał jest seria, która rozgrywa się w Gliwicach. Głównym bohaterem "Cyklu gliwickiego" jest detektyw Dawid Wolski. Cykl liczy trzy tomu - to "Wampir", "Zombie" i "Wilkołak". Fani i krytycy są zachwyceni mrocznym klimatem, wciągającą akcją i lokalnym kolorytem tej trylogii.

Cykl gliwicki Wojciecha Chmielarza - druga edycja

14 stycznia będzie mieć premierę wznowienie powieści "Zombie" Wojciecha Chmielarza w Wydawnictwie Marginesy. T drugi tom cyklu gliwickiego z detektywem Dawidem Wolskim, dopełniający trylogię "Wampir" - "Zombie" - "Wilkołak". "Adam Górnik to młody błyskotliwy prokurator, kochający mąż i troskliwy ojciec. Wzorowy obywatel. Jednak nosi w sobie przerażający sekret. Gdy miał piętnaście lat, zamordował szkolnego kolegę, chuligana i postrach innych uczniów, Filipa »Korsarza« Korsarskiego, uderzając go młotkiem w głowę. Zwłoki ukrył i chciał o tym zapomnieć. Wiele lat później Górnik, już jako prokurator, dostaje wezwanie na miejsce popełnienia morderstwa i jest przekonany, że wreszcie odkryto zwłoki jego ofiary. Teraz musi poprowadzić śledztwo we własnej sprawie i ostatecznie zatuszować zbrodnię. Cóż z tego, gdy w dobrze zapamiętanym miejscu nie znajduje jednak ciałaKorsarza, a zabitą parę dni wcześniej dziewczynkę. Szczątki Korsarza zniknęły. Czyżby wrócił zza grobu, by się zemścić?" - czytamy w streszczeniu wydawcy. Górnik do pomocy wynajmuje detektywa Dawida Wolskiego, znanego z niekonwencjonalnych metod działania i wątpliwej etyki zawodowej.