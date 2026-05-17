Krytycy, ale przede wszystkim miłośnicy jego twórczości cenią go przede wszystkim za dwie rzeczy. Fabułę, która często opiera się na niewyjaśnionych sekretach z przeszłości, które burzą spokojne życie bohaterów oraz nieoczekiwane zwroty akcji.

Harlan Coben, bo o nim mowa, w swoich książkach, myli tropy i trzyma w napięciu do ostatniej strony. Robi to tak, że kryminały jego autorstwa trudno odłożyć nie doczytawszy do końca. Nie bez powodu to jedne z najczęściej ekranizowanych powieści chociażby przez platformę Netflix.

Mistrz kryminału powraca z nową książką

Na rynku wydawniczym właśnie ukazuje się jego nowy kryminał pod tytułem "Nie ma głupich". To niejako kontynuacja jego poprzedniej powieści "Już mnie nie oszukasz". Akcja najnowszego kryminału Harlana Cobena rozgrywa się rok po wydarzeniach, które miały miejsce w poprzedniej książce.

O czym jest nowy kryminał Harlana Cobena?

W nowym kryminale bohater, którym jest Sami Kierce, musi zmierzyć się z tajemnicą ze studenckich czasów. Ta powraca, by go prześladować. Jakby teraźniejszość nie była dla niego wystarczająco trudna, wygląda na to, że przeszłość jeszcze z nim nie skończyła.

Sami Kierce, młody absolwent college’u podróżujący z przyjaciółmi po Hiszpanii, budzi się pewnego ranka pokryty krwią. W dłoni trzyma nóż. Obok niego leży ciało jego dziewczyny. Anna jest martwa. Sami zaczyna krzyczeć – a potem ucieka.

Dwadzieścia dwa lata później Kierce, prywatny detektyw i świeżo upieczony ojciec, łata domowy budżet, ucząc przyszłych śledczych w nowojorskiej szkole wieczorowej. Na zajęciach z zaskoczeniem rozpoznaje znajomą twarz. To bez wątpienia Anna. Ale gdy tylko nawiązuje z nią kontakt wzrokowy, kobieta ucieka.

Kierce nie ma wyboru. Wie, że musi ją odnaleźć, skonfrontować się z własną przeszłością i rozwiązać zagadkę, która prześladuje go od tamtego strasznego dnia. Jego wspomnienia są wyraźne, ale po tylu latach fakty nie pasują do siebie... czego nie może zignorować. Im głębiej drąży, tym bardziej jest przekonany, że być może niektóre sekrety powinny jednak pozostać w ukryciu.

Kim jest Harlan Coben?

Harlan Coben to amerykański pisarz i autor powieści kryminalnych. Obecnie mieszka w New Jersey, wraz z żoną Anne Armstrong-Coben (lekarzem pediatrą) i czwórką dzieci. Jako jedyny współczesny autor otrzymał trzy najbardziej prestiżowe nagrody literackie przyznawane w kategorii powieści kryminalnej: Anthony Award, Barry Award i najważniejszą, jaką jest Edgar Award.

Co napisał Harlan Coben?

Polacy uwielbiają jego książki. O tym, że chce pisać Coben przekonał się na ostatnim roku college’u. W książkach Cobena fabuła toczy się w stanach Nowy Jork i New Jersey. Spod jego pióra wyszły m.in. takie kryminały jak:

"Bez pożegnania"

"Tylko jedno spojrzenie"

"W głębi lasu"

"Zostań przy mnie"

"Już mnie nie oszukasz"

"O krok za daleko"

"Za wszelką cenę"

"Zanim powiesz żegnaj"

Kryminały "W głębi lasu" oraz "Zachowaj spokój" i "Tylko jedno spojrzenie" doczekały się polskich adaptacji. Wszystkie trzy książki zostały zekranizowane jako seriale dla platformy Netflix. Premiera nowego kryminału Harlana Cobena zaplanowana została na 20 maja 2026 roku. Książka "Nie ma głupich" ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros.