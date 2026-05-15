Tak naprawdę nazywała się Irena Barbara Kuhn. Jako Joanna Chmielewska była autorką popularnych powieści sensacyjnych, kryminalnych, komedii obyczajowych, a także książek dla dzieci i młodzieży.

Polacy przez kolejne dekady zaczytywali się w tym, co wychodziło spod jej pióra. Książki Joanny Chmielewskiej zostały przetłumaczone na co najmniej 11 języków m.in. rosyjski, bułgarski, litewski, łotewski, estoński, czeski, słowacki, gruziński, szwedzki, niemiecki i hiszpański.

Swoje dzieciństwo Joanna Chmielewska spędziła w Grójcu i Warszawie. Już jako dziecko bardzo dużo czytała i już w młodym wieku marzyła o tym, by napisać powieść. Rodzina chciała, by została lekarką, ale ona wybrała architekturę. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej pracowała m.in. przy budowie Domu Chłopa.

Co napisała Joanna Chmielewska?

Joanna Chmielewska debiutowała w 1958 na łamach czasopisma "Kultura i Życie" jako prozaik. W piśmie "Kultura i Sztuka" pisała z kolei na tematy związane z architekturą wnętrz. Jej książkowym debiutem w 1964 roku była powieść "Klin". Gdy poświęciła się tylko i wyłącznie pisaniu, powstały m.in. takie książki jak:

"Wszyscy jesteśmy podejrzani"

"Krokodyl z Kraju Karoliny"

"Całe zdanie nieboszczyka"

"Lesio"

"Dzikie białko"

"Nawiedzony dom"

"2/3 sukcesu"

Jedna z jej kryminalnych powieści "Upiorny legat" została zekranizowana przez Jana Batorego. Był to film "Skradziona kolekcja". Łączny nakład jej powieści w Polsce przekroczył 6 mln egzemplarzy.

Cytat Joanny Chmielewskiej

Joanna Chmielewska słynęła z nieco dowcipnego i ironicznego stylu pisania. Była autorką nie tylko kryminałów, ale też poradników. "Jak wytrzymać ze współczesną kobietą?" to książka, z której pochodzi nasz dzisiejszy cytat dnia. Joanna Chmielewska pisze w niej tak: "Rozumny mężczyzna z każdej sytuacji potrafi wydłubać to, co dobre. A przynajmniej powinien potrafić. Inaczej nie jest rozumnym mężczyzną, tylko niewydarzonym półgłówkiem i na nic dobrego nie zasługuje".

Można wywnioskować z niego, że pisarka ceniła sobie mężczyzn inteligentnych i z pomysłem na siebie oraz życie, którzy w każdej sytuacji znajdą, jakieś rozwiązanie i się odnajdą.

Prywatnie Joanna Chmielewska była żoną Stanisława Jana Kuhna. Miała dwóch synów: Jerzego i Stanisława Roberta. Zmarła 7 października 2013 w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.