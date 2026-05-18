O tym musicalu w TVP będzie głośno. Rewelacyjna Kinga Preis w roli kultowej postaci

Beata Zatońska
dzisiaj, 07:30
"Moralno?? Pani Dulskiej" w Teatrze Telewizji
Kinga Preis jako pani Dulska/East News
Klasyka literatury polskiej w wersji musicalowej. Od ukazania się dramatu Gabrieli Zapolskiej minęło właśnie 120 lat i z tej okazji Teatr Telewizji przygotował musicalowa wersję tej kultowej sztuki. W rolach głównych wielkie gwiazdy. Rolę pani Dulskiej śpiewająco gra Kinga Preis. W którym programie i o której godzinie będzie można zobaczyć ten spektakl?

"Moralność pani Dulskiej" to rzecz kultowa i klasyczna. Bohaterka tego dramatu to symbol zakłamania i hipokryzji, a gdy mówimy o "dulszczyźnie" to wiadomo, o co chodzi. Wiele kwestii napisanych przez Gabrielę Zapolską weszło do potocznej polszczyzny.

120 lat tragifarsy "Moralność pani Dulskiej"

Teatr Telewizji TVP prezentuje kolejną premierę. To właśnie "Moralność pani Dulskiej". Reżyserują Agnieszka Glińska i Franciszek Przybylski. Akcja przeniesiona jest do lat 30. XX w. i okazuje się, że tekst jest nadal nad wyraz aktualny. Słynny dramat „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej powstał na przełomie października i listopada 1906 roku. Autorka ukończyła pracę nad utworem dokładnie 14 listopada 1906 roku. Jego podtytuł brzmi "tragifarsa kołtuńska".

Reżyserski duet matka i syn dla Teatru Telewizji

Spektakl przygotowali znana publiczności kinowej i teatralnej aktorka i reżyserka Agnieszka Glińska, w przeszłości także dyrektorka stołecznego Teatru Studio, oraz Franciszek Przybylski, prywatnie jej syn. Telewidzowie pamiętają Przybylskiego sprzed lat, gdy Łukasza Mostowiaka w "M jak miłość". Potem podjął studia operatorskie w łódzkiej filmówce, współpracując z Janem Holoubkiem przy "Wielkiej wodzie" i "Heweliuszu".

"Moralność pani Dulskiej" jako musical

Na potrzeby adaptacji, która akcję dramatu Gabrieli Zapolskiej przenosi do wyobrażonych lat 30. XX w., powstały oryginalne piosenki. Jedną z nich Telewizja Polska promuje poniedziałkową premierę.

"Niech płacą, niech płacą, niech płacą, niech głupi biednieją, a mądrzy się bogacą. Niech zaradni mają, a nieporadni tracą. Jeden zarabia, kiedy pracuje, inny zarabia, jak wynajmuje. Miecie czy bycie to żadne pytanie, bo nie ma lepiej niż posiadanie. Studencik weźmie każde mieszkanie, a nie ma lepiej niż posiadanie... Chcą mieć dach nad głową, niech płacą" - śpiewają Kinga Preis jako Dulska oraz Maria Kania w roli Juliasiewiczowej w spektaklu Teatru Telewizji.

Gwiazdy w obsadzie "Moralności pani Dulskiej"

W obsadzie, obok Kingi Preis i Marii Kani znaleźli się także Olaf Lubaszenko (pan Dulski), Michał Balicki (Zbyszko), Martyna Byczkowska (Hesia), Weronika Krystek (Mela), Maja Wolska (Hanka), Maria Kania (Juliasiewiczowa), Małgorzata Bela (lokatorka) i Anna Smołowik (Tadrachowa).

Gdzie obejrzeć musicalową wersję "Moralności pani Dulskiej"?

Premiera "Moralności pani Dulskiej" w poniedziałek, 18 maja, o godz. 20.30 w TVP1. Później, podobnie jak poprzednie przedstawienia, spektakl trafi na platformę TVP VOD.

