Seria książek, których bohaterem jest prokurator IPN Jakub Kania, należy do ulubionych przez amatorów powieści sensacyjnych. Maciej Siembieda prowadzi fabułę swoich niezwykle wciągających książek dwutorowo - jest bogaty wątek historyczny, najczęściej sięgający do wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz emocjonujący wątek współczesny. W tej serii ukazały się m.in. tak znakomite książki jak "Sobowtór", "Orient", "444" czy "Kukły".

Nowe śledztwo Jakuba Kani - "Upiór" Macieja Siembiedy

W 2026 r. wyjdzie książka pt. "Upior". To historia nowego śledztwa Jakuba Kani, która rozgrywa się w mrocznym świecie biznesu funeralnego. Kluczowym motywem jest tafofobia - lęk przed pochowaniem żywcem - powiązana z postacią Władysława Reymonta. "Jak zwykle u Siembiedy zagadka oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia laureata literackiego Nobla, który zanim został pisarzem, był medium o rzadko spotykanej mocy, biorącym udział w seansach spirytystycznych w największych miastach Europy. Intrygę uzupełnia autentyczna, współczesna postać tkacza z Bielska-Białej, którego mentalne związki z Reymontem przekraczają granice wyobraźni, choć miały miejsce naprawdę. Historia splata się z tajemniczym zaginięciem Marka Kopczyńskiego - właściciela dużego domu pogrzebowego, dotkniętego obsesją tafofobii. Gdy Kopczyński znika, a rodzina występuje o wypłatę polisy na życie (choć ciała rzekomo zmarłego nigdy nie odnaleziono), Jakub Kania odkrywa, że owo zaginięcie jest elementem znacznie większej i bardziej niepokojącej gry" - czytamy w opisie wydawcy do "Upiora" Macieja Siembiedy.

Reklama
Jedna z najpiękniejszych książek 2025 r. Pogadaj z arcydziełami malarstwa, czyli 'Rozmowy obrazów'
Jedna z najpiękniejszych książek 2025 r. Pogadaj z arcydziełami malarstwa, czyli "Rozmowy obrazów"

Zobacz również

Kim jest bohater Macieja Siembiedy, prokurator Jakub Kania?

Gdy czytelnicy poznali Jakuba Kanię, był prokuratorem IPN. Potem przeszedł "do cywila" i stał się ekspertem od oszustw ubezpieczeniowych. W nowej roli czytelnicy poznali go w powieści "Orient". "Po pierwsze, nie pracuje już w IPN. Po drugie, znalazł nowe zatrudnienie. Co prawda, znów rozwiązuje zagadki, ale jeszcze w polskiej prozie gatunkowej takiego bohatera nie było. Nie jest policjantem, prokuratorem, ani detektywem" - mówił Maciej Siembieda Radiu Kielce z okazji premiery "Orientu" w 2023 r.

Remigiusz Mróz ma świetną wiadomość dla swoich fanów. Kolejny bestseller trafi na ekran
Remigiusz Mróz ma świetną wiadomość dla swoich fanów. Kolejny bestseller trafi na ekran

Zobacz również

Maciej Siembieda lubi Jakuba Kanię

Maciej Siembieda, w cytowanym wyżej wywiadzie, mówił, że bardzo lubi tworzyć kolejne części przygód Jakuba Kani. "Takim lekkim odpoczynkiem od Kani były powieści »Nemezis« i »Katharsis«, gdzie ten bohater się nie pojawia, ale czytelnicy nie wyobrażają sobie, że mógłbym go uśmiercić. Dlatego receptą na moje pewne znużenie było wprowadzenie zmian w jego życiu" - mówił Maciej Siembieda.