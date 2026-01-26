Spektakl, w którym Olaf Lubaszenko gra główną rolę, to "Dzień listopadowy". Teatr Telewizji sięga po nieco zapomniane opowiadanie w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.

Nowa odsłona Iwaszkiewicza. Znany reżyser debiutuje w Teatrze Telewizji

Opowiadanie "Dzień listopadowy" zostało wydane w 1959 roku. Dwa lata później w Teatrze Telewizji wystawione zostało przez Andrzeja Szafiańskiego. W 1970 roku Edward Żebrowski nakręcił na jego podstawie film krótkometrażowy. Teraz po ponad 50 latach sięga po nie Jan Kidawa-Błoński, który debiutuje w Teatrze Telewizji.

Ten tekst jest o ludzkich relacjach, trudnościach z odnalezieniem się w kontakcie z drugim człowiekiem oraz o miłości, którą chcielibyśmy otrzymać, ale musimy dać coś od siebie – powiedział reżyser w wywiadzie dla TVP.pl.

"Dzień listopadowy". O czym jest spektakl?

"Dzień listopadowy" to kameralny dramat psychologiczny, rozgrywa się podczas jednego dnia. Bohaterem tej opowieści o samotności jest Karol - 50-letni mężczyzna - człowiek zgorzkniały i wycofany. Brak sukcesów zawodowych, rozpad małżeństwa i deficyt miłości złamały mu życie i doprowadziły do ucieczki, gdzieś na prowincję. Z dala od miejskiego gwaru i ludzi prowadzi bez większych sukcesów gospodarstwo agroturystyczne z pomocą (sporo od siebie młodszych) Hanki i Kazika.

Poznajemy go w listopadowy dzień (w dzień jego urodzin), w którym nieoczekiwanie przyjeżdża matka – znana aktorka, po czterech latach niewidzenia się z synem. Jej przyjazd nie wywołuje w Karolu radości. Od dziecka ma do niej żal, że całe życie poświęciła karierze aktorskiej kosztem dbałości i troski o dziecko. Teraz jest okazja do szczerej i trudnej rozmowy między matką a synem.

"Dzień listopadowy". Obsada. Kto gra?

Główną rolę w spektaklu "Dzień listopadowy" w reżyserii Jana Kidawy Błońskiego gra Olaf Lubaszenko. Poza nim zobaczymy także:

Ewę Wiśniewską - matka

Julię Kijowską - Hanka

Bartosza Gelnera jako Kazik.

Za zdjęcia do spektaklu "Dzień listopadowy" odpowiadał ceniony operator Łukasz Gutt. Współczesną adaptację utworu przygotowała Alicja Regiewicz we współpracy z Beniaminem Marią Bukowskim.

"Dzień listopadowy". Kiedy i gdzie zobaczyć?

Przedstawienie "Dzień listopadowy" z Olafem Lubaszenko w roli głównej będzie można zobaczyć w poniedziałek (26 stycznia) o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na żywo w serwisie TVP VOD.