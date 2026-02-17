Powrót królowej brytyjskiej literatury

Zadie Smith nie bez powodu nazywana jest królową brytyjskiej literatury. Jej książki czytanie są na całym świecie i wywołują wiele emocji. Jej najnowsze dzieło zostało uznane za jedną z najlepszych i najważniejszych książek 2025 roku według magazynu TIME, The New Yorker, Vanity Fair i Kirkus.

Zadie Smith "pozwala sobie na wszystko"

Ćwierć wieku po jej debiucie, czyli brawurowych "Białych zębach" Zadie Smith powraca z nową pozycją. Jak czytamy w materiałach prasowych: "Nie ma nic do udowodnienia – i właśnie dlatego pozwala sobie na wszystko".

O czym jest najlepsza książka 2025 roku?

Jej najnowsza książka nosi tytuł "Żywa i martwa". Zadie Smith pisze w niej o muzyce, władzy, macierzyństwie i miejscu kobiet w sztuce. O wszystkim, co ją interesuje i porusza. Imponująca erudycja autorki i jej błyskotliwy, żywy umysł jednocześnie zachwycają i inspirują.

Co dziś naprawdę ma znaczenie? Które historie warto jeszcze opowiadać – i dlaczego właśnie te? "Żywa i martwa" dla uważnego czytelnika będzie prawdziwą ucztą – prowokującą do refleksji, choć nierzadko kontrowersyjną.

Zadie Smith wraca z książką, w której literatura spotyka się z polityką, a popkultura z klasyką. Obok gigantów literatury: Toni Morrison, Hilary Mantel czy Philipa Rotha, pojawiają się tu Madonna, Donald Trump czy Stormzy.

Kim jest Zadie Smith?

Zadie Smith to autorka o brytyjsko-jamajskich korzeniach. Swoją literacką drogę zaczęła symbolicznie: odpalając papierosa od Joan Didion. Karierę pisarską zaczęła mając zaledwie 21 lat. Od razu okrzyknięto ją głosem pokolenia. Uznawana jest za spadkobierczynię Susan Sontag.

Jej pierwsza powieść "Białe zęby" stała się międzynarodową sensacją. Jest autorką m.in. takich książek jak

"O pięknie"

"Swing Time"

"Londyn NW"

"The Fraud"

Zadie Smith jest finalistką Nagrody Bookera. Gwiazda mediów i sceny muzycznej, na której śpiewa u boku Blood Orange. Życie dzieli między Nowy Jork i Londyn. Twierdzi, że każda twórczość to akt oporu. Nawet gotowanie bez przepisu.

Nowa książka Zadie Smith. Kiedy polska premiera?

Królowa brytyjskiej literatury, czyli Zadie Smith powraca z imponującym zbiorem "Żywa i martwa" również w Polsce. Jej nową książkę przetłumaczył Justyn Hunia. W księgarniach najnowsza pozycja Zadie Smith będzie miała swoją premierę 7 marca br.